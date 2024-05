Magyar Péter sok követőjének felnyitotta a szemét, azzal, hogy olyan képtelen állításokat tett, hogy internetblokkolóval zavarják a gyűlésein a világhálót és hogy a titkosszolgálat kétezer embert állított rá – mondta a műsorban Zila János, az AK elemzője. Kifejtette: látni a különböző internetes felületeken, hogy olyan hatása volt ezeknek a kijelentéseknek, mint egy hályogműtétnek: a TISZA párt alelnökének eddigi hívei látják, hogy itt tényleg nincs valami rendben, „ez tényleg őrült”.

Lajkó Fanni szerint a Magyar Péter-jelenség egy one man show (egyszemélyes showműsor), a szereplésein visszamondja azokat a kommenteket, amelyeket a 444.hu cikkei alatt olvas, és van rajtuk több mint száz like. A TISZA európai parlamenti jelöltjei közül sokan nem is Magyarországon éltek, és van köztük olyan is, aki Brüsszelben harcolt a magyar rezsicsökkentés ellen, és a migránsokért – tette hozzá.