A szándék komolyságát jelzi, hogy Sorkatonaság bevezetése címmel külön szobát is kapott a téma Magyarék Discord-csoportjában.

Bár Magyar cáfolni próbálta a hírt, de a felügyelete álló csoportban nem törölték a témát. Sőt, váratlan megerősítés is érkezett. A hírt berakva a csoport tagjai közül többen megerősítették a sorkatonaság-párti álláspontjukat.

Az egyik tag arról írt, hogy az ukrán háború miatt szükség lenne sorkatonaságra.

A hozzászóló egy szélsőségesen háborúpárti amerikai szervezetre (Institute for the Study of War) hivatkozva arról írt, hogy orosz-NATO háború lesz.

Más pedig úgy reagált „Nyilván kellene erre egy stratégia”.

