Menczer Tamás: annyi szeretetet kapunk Magyar Pétertől, hogy ennyivel az ember már nem is tud mit kezdeni Menczer Tamás bemutatta, hogy mit jelent az, amikor Magyar Péter a szeretetről beszél. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy közte és a baloldal új messiása között nincs intenzív kommunikáció, annyi a helyzet csupán, hogy Magyar Péter egy „kényszeres kommentelő”, ő pedig időnként reagál. Magyar Péter azt mondta, hogy aki rá szavaz, az a szeretetre szavaz és az árkok betemetésére – idézte fel Menczer Tamás. Hát annyi szeretetet kapunk Magyar Pétertől, legutóbb én Vadai Ágnestől kaptam ennyi szeretetet. Ennyi szeretettel az ember nem is tud már mit kezdeni – mondta ironikusan a kommunikációs igazgató. Példaként említette Magyar Péter azon szeretetteljes pillanatát, mikor egy platóról ordibált a templomból kifelé sétáló emberekkel, hogy szégyelljék magukat. – Ez a szeretetnek a legcsodálatosabb megnyilvánulása volt – tette hozzá. Újabban Magyar Péter elkezdett beszélni a család szeretetéről – jelezte Menczer Tamás. Majd rámutatott: Na igen, ez valóban fontos. Szerintem a volt feleségének is egy kis szeretet jobban esett volna, mint a nadrágszíj meg a diktafon. Ez egy ilyen kétszínű, hazudozós, agresszív ember, ez probléma és még nagyobb probléma, hogy háborúpárti és külföldről irányított és finanszírozott – fogalmazott a kommunikációs igazgató. Hozzátette: „pontosan ugyanolyan, mint az összes többi baloldali politikus”.