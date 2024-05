A Magyar Nemzet arról kérdezte a momentumos politikust, hogy nem érzik-e visszásnak, hogy azért kampányolnak, hogy a hazánknak járó uniós forrásokat visszatartsák.

Büszke vagyok arra, hogy ezek a fejlesztések már most megvalósulófélben vannak számos kerületben és számos budapesti városban és ööö…számos… ezt fogják bevágni, ugye hogy ezt fogják bevágni?

– zavarodott bele Cseh Katalin a saját mondandójába.

A Momentum EP-képviselője egyébként meg is erősítette, nagyon büszke arra, hogy állítása szerint elérték, hogy uniós források a kormányt megkerülve jutnak el bizonyos helyekre.

Ez azért is érdekes, mert a Momentum elfelejtette megemlíteni, hogy a közelmúltban több helyszínen is házkutatást tartott a Cseh Katalin nevéhez köthető uniós botránnyal összefüggésben a hatóság. Az ügyben a NAV költségvetési csalás gyanújával nyomoz és az elmúlt években már két gyanúsítottat is kihallgattak.