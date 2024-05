Baloldali politikusok rendszeresen fejezik ki lenézésüket a nemzeti tábor képviselői iránt, s arra is számos példa volt, hogy nyilvánosan állatnak titulálták a Fidesz-KDNP szimpatizánsait, akiket számos egyéb becsmérlő jelzővel is illettek. Legutóbb Magyar Péter kihaló állatfajnak nevezte a kormánypárti szavazókat, de az is sokakban idéz kellemetlen emlékeket, hogy Bangóné Borbély Ildikó egykori MSZP-s parlamenti képviselő patkányként hivatkozott a Fidesz támogatóira. Ide sorolható Márki-Zay Péter közéleti ámokfutása is, amikor a 2022-es választás kampányában a baloldal közös miniszterelnök-jeköltjeként trágyával etetett, sötétben tartott gombákhoz hasonlította a jobboldali embereket. A sor hosszan folytatható, ám ennél lényegesebb, hogy nem véletlenszerű esetekről van szó.