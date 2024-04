A magyar külpolitikai stratégiában a visegrádi együttműködés mindig fontos szerepet játszott és játszik is, és remélem, ez így lesz a jövőben is, hiszen azt gondolom, hogy a visegrádi együttműködés hozzájárul Közép-Európa versenyképességének és biztonságának javításához, továbbá nemzeti céljaink eléréséhez is közelebb visz mindannyiunkat