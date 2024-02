Varju a párttársát is megfenyegette

Gyurcsányék alelnöke 2021-ben már a saját párttársát is megfenyegette, aki emiatt távozott is a DK-ból. Hoffer Dávid, tatabányai önkormányzati képviselő több helyi ügyben úgy ítélte meg, hogy vállalhatatlanul döntött a polgármester vezette baloldali koalíció. Állítása szerint, amikor ezt szóvá tette, a DK-s alpolgármester is fenyegetően beszélt vele, majd miután kiszavazott frakciójából, egyenesen a Gyurcsány-párt alelnöke, Varju László hívta fel. Az országgyűlési képviselő szintén fenyegető hangnemben akarta rávenni, hogy változtassa meg a döntését.

Trükközés a vagyonnyilatkozattal

Előfordult, hogy Varju trükközött a vagyonnyilatkozatával és egyszer éppen Lamperth Mónika, egykori MSZP-s belügyminiszter buktatta le. Még 2016 áprilisában a Demokratikus Koalíció alelnöke Facebook-oldalán ajánlott egy panziót, majd a posztra Lamperth Mónika ezt írta:

Lacikám, nem láttam a vagyonbevallásodban ezt a kis pecót. :)

Abban tényleg nem szerepel, de a Direkt36 kiderítette, hogy a taksonyi Zöld Sziget Panzió valóban Varju Lászlóé és családjáé volt. Pontosabban Varju cégének tulajdona, ám ezt nem kell feltüntetni a képviselői vagyonnyilatkozatban, amely így nem adott teljes képet a DK-alelnök valós anyagi helyzetéről.

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.