Cikkünk frissül!

– Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk államfőnek – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok Balatonalmádiban tartott kihelyezett frakcióülésén. Mint mondta, február 26-án dönt az Országgyűlés a korábbi államfő lemondásának elfogadásáról. Kiemelte, hogy a jelölési folyamat attól is függ, hogy az ellenzéki pártok állítanak-e jelöltet, és annak fényében lehet majd a választás időpontja.

Sulyok Tamás államfőjelöltségét a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői is támogatják – jelentette be Kocsis Máté (j), a nagyobbik és Simicskó István (b), a kisebbik kormánypárt frakciójának vezetője a két párt kihelyezett frakcióüléséről tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A frakcióvezető bejelentette azt is, hogy Deutsch Tamást javasolják a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetőjének.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy ma a bíróság elítélte Varju Lászlót, ezért felszólította a Demokratikus Koalíció politikusát, hogy haladéktalanul távozzon a magyar közéletből. Kocsis Máté Fekete-Győr Andrástól, a Momentum politikusától is ugyanezt kérte bírósági ügye következtében. Az antifák és a Szikra Mozgalom fellépése miatt Kocsis Máté azt kérte, hogy fejezzék be az erőszakot.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy régóta dolgoznak a gyermekvédelmi törvény második részén. Emlékeztetett, hogy a korábbi gyermekvédelmi törvényt nem támogatta a baloldal. Jelezte, hogy húsz törvény módosítására tesznek majd javaslatot, és miután nincs minden kérdésben döntés, ezért most csak a biztos részeket ismertette.

A sajtótájékoztató videóját itt tudja megtekinteni:

Kocsis Máté elárulta, hogy tovább szigorodnak a pedofilbűncselekményre vonatkozó büntetési tételek. Javasolják, hogy 18 éven aluliak sérelmére elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el soha, továbbá ne legyen lehetőség a szabadlábra helyezésre a büntetési tétel lejárta előtt, az Alaptörvény pedig ki fogja zárni, hogy kegyelemben részesülhessenek. Azt is javasolják, hogy az ilyen elkövetők soha többé ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt.

– A KDNP is egyhangúlag támogatja Sulyok Tamást

– mondta Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője hozzátette, hogy a jelölt álláspontjuk szerint kiválóan alkalmas az államfői feladatok ellátására. Kitért arra is, hogy a Fidesz-frakcióhoz hasonlóan a KDNP képviselőcsoportja is támogatni fogja a svéd NATO-csatlakozást a hétfői szavazáson. Értékelése szerint a korábban kialakult katonai kapcsolatok, hadiipari együttműködés jó alapot nyújtanak arra, hogy a NATO-ban is együtt dolgozzanak. Üdvözölte, hogy pénteken Magyarországra látogat a svéd miniszterelnök, és megjegyezte, hogy a találkozón nagyon fontos megbeszélések várhatóak. Simicskó István a gyermekvédelem területén várható további törvényi szigorításokat frakciója támogatásáról biztosította.

Ő lesz az új államfő A 67 éves Sulyok Tamás 1980-ban szerzett jogi diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az Alkotmánybíróság honlapján elérhető információk szerint a jogászt az Országgyűlés 2014. szeptember 27-én választotta az Alkotmánybíróság tagjává. Sulyok Tamás 2016 áprilisa óta látja el az Alkotmánybíróság elnökének pozícióját. Nős, két gyermek édesapja. Az Alkotmánybíróság elnöke az alkotmánybírók függetlenségével kapcsolatban korábban a Magyar Nemzetnek is nyilatkozott. Akkor az alkotmánybíróság elnöke a bírálatokra reagálva elmondta, ízlés dolga, hogy ki kit nevez pártkatonának, de a történelem megmutatta, hogy a címkézés nem vezet semmi jóra. Sulyok Tamás elnök (középen) az alkotmánybírók között az Alkotmánybíróság nyilvános ülésén egy határozathirdetésen

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI Az uniós és tagállami jog kapcsolatának ügyében az Alkotmánybíróság elnöke akkor a lapnak elmondta, az unióban 27 tagállami jog van, és egy sui generis (egyedi jellemzőkkel bíró) európai jogrendszer, amelyek egyenrangúak, nincs alá- és fölérendeltség. A tagállami bíróságok tehát nincsenek alárendelt pozícióban az Európai Bírósághoz képest. Ha konfliktus támad a tagállami bíróságok és az Európai Bíróság között, ezt csak kölcsönös párbeszéddel lehet feloldani, nincs olyan bírói fórum, amely az utolsó szót ki tudja mondani. „Az Európai Bíróság döntései ettől még érvényesek ránk nézve, ugyanúgy, mint a saját bíróságaink határozatai, ítéletei. Ráadásul minden tagállamra kötelezők. Az uniós jognak elsőbbsége van a tagállami jogokkal szemben, de nem az alkotmányjogokkal, amelyeket az uniós alapszerződés tagállami jogkörben hagy” – emelte ki Sulyok Tamás.

– Nagy gesztus Ulf Kristersson svéd miniszterelnök részéről a pénteki látogatás. Komoly lépések történtek a két ország viszonyának a rendezésében

– mondta Kocsis Máté egy újságírói kérdésre.

Egy másik kérdésre a frakcióvezető közölte, hogy egy „sértett ember vagdalkozásának” tartja azt, amit Magyar Péter csinál. A frakcióvezető nem látott eddig olyan állítást, aminek az alátámasztását mellékelte volna Magyar Péter, és nem hiszi, hogy ez a jövőben változni fog. Kocsis Máté szerint van egy sértett ember, aki elveszített az életében lehetőségeket, ezért most hibáztat másokat, okokat keres és vagdalkozik.

Kocsis Máté a sajtótájékoztatón elmondta: meg fogják nyerni a pártok versengésében az EP-választást. A frakcióvezető elmondta, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés csalódást okozott, a járványhelyzetben és a háború miatt is hibás döntéseket hoztak, az elhibázott szankciók inflációt okoztak, de például rossz döntéseket hoztak a migráció és az „LMBTQ-propaganda” ügyében is.

– Változás kell Brüsszelben, ezt el kell mondani az embereknek, és ennek megfelelően jó eredményt kell elérni az európai parlamenti választáson

– tette hozzá. Annak kapcsán, hogy ki veheti át Sulyok Tamás helyét az Alkotmánybíróságban, Kocsis Máté elmondta: van egy kialakult parlamenti rend, aszerint járnak majd el, és választják meg az új alkotmánybírót. A frakcióvezető elmondta, hogy a tanácskozáson javaslatot tettek a kormánypártok teljes EP-listájáról, de a választmánynak még dönteni kell erről is, így egyelőre csak a listavezetőt nevezték meg. Március során minden döntést lezárnak a választásokkal kapcsolatban.

Simicskó István hozzátette: mindenképpen szeretnék, hogy az EP-listán Hölvényi György is rajta legyen, és emellett még egy KDNP-s képviselő. Azt is megjegyezte, hogy a KDNP-s képviselők továbbra is az Európai Néppárt tagjai maradnak.

Kocsis Máté leszögezte, hogy mindent kinéz a baloldalból, ha megpróbálják-e kijátszani az új és szigorúbb kampányfinanszírozási szabályokat, biztos benne, mert lételemüknek tartja a külföldtől való függést.

– Tűrhetetlen, primitív Gyurcsány Ferenc bírókat és ügyészeket listázó kijelentése

– mondta egy másik kérdésre a frakcióvezető. Kijelentette, hogy hiányolja a jogvédők és a brüsszeli szereplők fellépését a bukott kormányfő jogállamellenes kijelentése kapcsán. – Tűzzel-vassal írtani fogjuk azokat az erőszakos jelenségeket, amiket a szélsőbaloldali terroristák, az Antifák okoznak, egy percig ne legyenek nyugodtak – mondta egy másik kérdésre Kocsis Máté.