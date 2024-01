Háborús pszichózis 4 órája

Magyarország nem hajlandó vállalni az ukrajnai fegyverszállítás semmilyen pénzügyi terhét (videó)

A tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtóértekezletén arról számolt be, hogy először is az ukrajnai helyzet volt napirenden, amelynek tárgyalása során kiderült, hogy a hangulat az új évben is a régi, Brüsszelben továbbra is „háborús pszichózis” uralkodik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI/EPA Fotó: Julien Warnand

Magyarország továbbra sem fog részt venni az ukrajnai fegyverszállításban, ugyanakkor nem is gátolja meg, hogy más európai uniós tagállamok így tegyenek, de a kormány ennek semmilyen pénzügyi terhét nem hajlandó vállalni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtóértekezletén arról számolt be, hogy először is az ukrajnai helyzet volt napirenden, amelynek tárgyalása során kiderült, hogy a hangulat az új évben is a régi, Brüsszelben továbbra is „háborús pszichózis” uralkodik. Sérelmezte, hogy a tagországok még mindig nem hajlandók hátra hagyni az eddigi kudarcos stratégiát, annak ellenére sem, hogy az elmúlt hetek is bizonyították annak elhibázottságát. „Ez a stratégia kudarcot vallott, ennek a háborúnak a csatatéren semmifajta megoldása nincsen, annál többen halnak meg és annál nagyobb a pusztítás mértéke, minél tovább tart ez a háború” – emelte ki.

Kiábrándítónak nevezte az Európai Külügyi Szolgálat részéről beterjesztett új javaslatot, amelynek alapján idénre ötmilliárd eurós keretet állítanának fel az Európai Békekereten belül a fegyverszállításra Ukrajnának, majd ezt évről-évre hosszabbíthatnák. Noha szavai szerint ez egy fokkal lágyabb, mint a korábbi javaslat, de a gondolatvilág nem változott, és a közösség ezzel is megerősítené, hogy hosszú távra elköteleződött a háború mellett. Ennek kapcsán arra is kitért, hogy a szóban forgó javaslat értelmében hazánkra 23 milliárd forint értékű befizetés jutna. Magyarország számára teljesen elfogadhatatlan, hogy a fegyverszállításnak újabb lendületet adjunk. Magyarország eddig sem szállított fegyvereket, ezután sem fog fegyvereket szállítani, és semmilyen olyan döntésben nem hajlandó részt venni, amely a fegyverszállítások növelését eredményezi – húzta alá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ugyanakkor a kormány nem tudja és nem is akarja megakadályozni a többi tagállamot abban, hogy fegyvert szállítsanak, ez ügyben a saját választópolgáraik felé kell majd elszámolniuk. „Mondjuk, hogy miért nem különböző társadalmi csoportok, például a gazdák támogatására biztosítottak eurómilliókat, -tízmilliókat, -százmilliókat, hanem fegyverszállításokra. Ez mindenkinek a saját maga döntése lesz, minden kormánynak a saját választói felé kell elszámolnia” – fogalmazott. „Ma azt az álláspontot képviseltem, hogy Magyarország nem vesz részt a fegyverszállításban, másokat nem akadályozunk meg ebben, ugyanakkor semmilyen pénzügyi terhet nem vagyunk hajlandók viselni mások fegyverszállítása miatt” – közölte. „Kértem, hogy ezt vegyék figyelembe, ezzel próbáljanak meg főzni és ennek megfelelően próbáljanak döntést előkészíteni” – folytatta. Egészen biztosan nem fogunk újabb 23 milliárd forintot a magyar adófizetők pénzéből egyetlen év leforgása alatt arra fordítani, hogy mások fegyvereket küldjenek Ukrajnába, amely meghosszabbítja a háborút, meghosszabbítja a szenvedést, még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás – összegzett.

Majd úgy vélte, hogy mindezen javaslatok helyett az EU-nak inkább meg kéne nyitnia a kommunikációs csatornákat, és el kellene érnie a tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését a felek között. „Az álláspontunk szerint ez az egyetlen erkölcsileg is vállalható pozíció, hiszen így lehet emberéleteket, köztük magyar emberéleteket megmenteni” – mondta. A miniszter végül arról is beszámolt, hogy szóba került egy tizenharmadik szankciós csomag elfogadása is Oroszországgal szemben, miközben az eddigi korlátozások is főleg Európának ártottak, ráadásul nem is vittek közelebb semennyivel a rendezéshez. Persze, ha az ember ezt felhozza, mint ahogy ezt fel szoktam rendszeresen hozni, akkor azonnal orosz propaganda terjesztésével vádolnak meg – jelentette ki. Szijjártó: a megfelelési kényszer a legfőbb mozgatórugó az újabb EU-s szankciós javaslat mögött A legfőbb mozgatórugót a megfelelési kényszer jelenti az újabb, Oroszországgal szembeni szankciókról szóló javaslat mögött, több európai uniós tagállam a cselekvés látszatát szeretné kelteni – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva úgy vélte, hogy az egyesek által Oroszországgal szemben javasolt újabb szankciós csomagnál a legfőbb mozgatórugó a megfelelési kényszer. „Tehát több európai uniós tagállam is a cselekvés látszatát szeretné kelteni, szerintem ez az első számú vezérelv” – fogalmazott. Aláhúzta, hogy január 29-én Ungváron találkozik ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kulebával és a kijevi elnöki hivatal vezetőjével, Andrij Jermakkal, és megpróbálnak végigmenni minden egyes olyan ügyön, amely nehézséget jelent ma a kétoldalú kapcsolatokban. Szavai szerint ehhez kapcsolódik az is, hogy Magyarország továbbra sem járult hozzá az újabb 500 millió euró kifizetéséhez az Európai Békekeretből az ukrajnai fegyverszállításokra. „Itt azt mondtuk, hogy akkor hajlandók vagyunk megfontolni ennek a támogatásnak az elengedését, ha garanciákat kapunk arra, hogy Ukrajna többet magyar vállalatokat nem diszkriminál negatívan, nem okoz számukra problémákat azzal, hogy a háború nemzetközi szponzorainak listájára teszi őket teljesen érdemtelenül és ok nélkül” – emlékeztetett. „Meglátjuk, hogy január 29-én, jövő hétfőn ebben az ügyben tudunk-e előre menni” – tette hozzá. A miniszter ezután az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdése kapcsán megismételte a magyar álláspontot, miszerint az Európai Tanács decemberben „helytelen, rossz, káros döntést” hozott, amiért hazánk semmilyen felelősséget nem kíván vállalni. „És továbbra is ez lesz az álláspontunk. Persze értjük, hogy próbálják ezt az álláspontot hitelteleníteni, nyomást gyakorolnak ránk, hol azzal, hogy nem elég kemény a pozíció, hol mással, de minket ez nem hat meg. Mi a nemzeti érdek képviseletére esküdtünk fel, és az, hogy milyen nyomást helyeznek ránk ebben az ügyben, eddig sem volt hatással a magyar pozícióra” – szögezte le. A jövő heti rendkívüli EU-csúccsal összefüggésben megerősítette, hogy „nem egymással kapcsolatban lévő dolgok összekeverésében” nem lesz partner a kormány. „Ezért nem is érdemes bazári jelleggel megkeresni minket különböző lehetőségekkel, aminek nincs köze egymáshoz, azt ne keverjük össze” – mondta. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy izraeli kollégája is részt vett az ülés vonatkozó napirendjén pontjának tárgyalásán, amelynek során többen kritikus, a magyartól nagyon messze lévő álláspontot fogalmaztak meg Izraellel szemben. Kiemelte, hogy nem volt éles vita, az izraeli külügyminiszter ehelyett az együttműködés szükségességét hangsúlyozta, határozottan kiállva hazája nemzeti álláspontja mellett. Valamint tudatta, hogy óva intette kollégáit attól, hogy a nukleáris iparra is megpróbálják kiterjeszteni a szankciókat, ugyanis Magyarország semmiféle ilyen lépést nem fog támogatni. Ennek kapcsán pedig annak visszásságára mutatott rá, hogy tavaly Oroszország vált az Egyesült Államok első számú uránbeszállítójává, a hírek több mint egymilliárd dollárról szólnak.





