Magyar katonákkal találkozott Bosznia-Hercegovinában a honvédelmi miniszter Az EUFOR, vagyis az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában működő békefenntartó missziójának magyar állományával találkozott a Szarajevó melletti Butmirban kedden Szalay-Bobrovniczky Kristóf – olvasható a honvédelmi miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. „Jó volt találkozni kedd este az EUFOR magyar állományával a Camp Butmirban. Ezek a magyar katonák vigyáznak Bosznia-Hercegovinából is Magyarország és Európa békéjére” – fogalmazott a politikus. Arról is beszámolt: ebben az évben nemcsak magyar parancsnok vezeti a nemzetközi missziót, a légi mentési képességet (MEDEVAC) is a Magyar Honvédség adja két Airbus H145M és egy Mi-17 helikopterrel.