Nagyon sokat fogunk beszélni a következő időszakban a választások kapcsán felmerülő teendőkről, de a szuverenitásvédelemnek vannak más aspektusai is – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Sok más területen is megkérdőjelezik a nemzetállamok önazonosságát, a szuverenitásvédelemnek van gazdasági, kulturális vetülete is, ezeket a folyamatokat is fel kell tárni – hangsúlyozta.

A műsorban szó volt arról, hogy hiába kritizálja a magyar szabályozást a demokrata kormányzat budapesti amerikai nagykövete, az Egyesült Államok szabályozása sokkal szigorúbb a magyarnál. Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója elmondta: