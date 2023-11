Azt is mondta: figyelemmel kell lenni a magyar emberek véleményére is, ezért indított a kormány nemzeti konzultációt. Hamarosan megismerhető lesz a magyar emberek véleménye minden olyan kérdésben, amely Magyarország szuverenitása szempontjából kiemelten fontos – fogalmazott.

Tuzson Bence kijelentette: Magyarország a magyar embereké, a választásoknak a magyar emberek akaratát kell leképezniük.

Kitért rá: másfajta támadások is érik Magyarországot, mert a világ konfliktusokkal telivé vált, jelentősen megváltozott a biztonsági környezet, erre a kormánynak, az Országgyűlésnek reagálnia kell, ezért a honvédséggel kapcsolatban is újításokat vezetnek be.