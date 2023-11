Brüsszeli mesterterv Ukrajna csatlakozása

Ukrajna európai uniós tagsága felrázta a közélet minden szintjét. Komoly érvek sorakoznak amellett, hogy miért ne legyen Ukrajna uniós tag, amely sorból a kisebbségi politika, az óriási fokú korrupció és a balkáni országok arcul köpése csak egy-egy elemet jelentenek. Most a The Guardian jelentetett meg elemzést, amely szerint még ha az Európai Bizottság döntését az uniós vezetők a decemberi csúcson jóvá is hagyják, a tagsághoz vezető út bonyolult és nehézkes lesz - ismerteti a Magyar Nemzet.

A The Guardian elemzése jó képet ad arról, hogy Ukrajna tagfelvétele megnyitja a kapukat egy olyan előre tervezett gondolatmenet előtt, amelynek a végén hogy, hogy nem, ismét a nemzetállamok szerepének és szuverenitásának felszámolását készítené elő, amiben úgy látszik, hogy a nemzetközi sajtó támogatására továbbra is számíthat.