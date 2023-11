A nemzeti konzultáció kapcsán (a plakátokon most Alex Soros szerepel) Magyarországgal szemben megfogalmazott antiszemita vádakkal kapcsolatban az operatív igazgató elmondta:

számos Izrael-barát szervezettel találkoztak és érdekes módon nem ők hozták szóba Soros Györgyöt, hanem ezeknek a szervezeteknek a képviselői.

Elmondták:

Soros György a saját származására akkor hivatkozik, amikor ezt bunkósbotként lehet használni politikai ellenfeleivel szemben. De amikor Sorosnak és szervezetének, az Open Societinek saját érdekei miatt a Hamaszt vagy a gázai övezeti palesztinokat kell támogatnia, akkor Izraellel szemben, zsidó származása ellenére inkább a palesztinokat szokta támogatni.

Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szintén a delegáció tagja volt. Mint elmondta: a palesztinokat nem csak Soros György támogatja, hanem sokan a nyugati világ lakói közül is. Ezt volt alkalma személyesen is megtapasztalni, egyik este belefutott New Yorkban a belváros közepén egy óriási palesztinpárti tüntetésbe.

Sem kellemes, sem megnyugtató élmény nem volt, többek között azt skandálták, hogy New York is Palesztina

– jegyezte meg.

A bevándorlás olyan következményekkel jár, hogy újra megjelennek olyan jelenségek a nyugati világban, amelyekről azt gondoltuk, hogy már kivesztek, például az aktív antiszemitizmus

– fejtette ki Szikra Levente.

„Az Izrael melletti kiállás és a palesztin terror elleni fellépés nemcsak az értékeink, de az érdekeink miatt egyaránt fontos”

– hangsúlyozta a vezető elemző.