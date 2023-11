A felvehető hitel összegénél a már megszületett gyermekek is számítanak. Ha a vállalt gyermekkel, gyermekekkel egy-, kettő-, illetve három- vagy többgyermekessé válik a család, akkor akár 15, 30, illetve 50 millió forintot tudnak igényelni. Például ha egy házaspárnak már van két gyermeke és vállal egy harmadikat is, akkor függetlenül attól, hogy csak egy gyermeket vállalnak, a háromgyermekessé válókra vonatkozó, legmagasabb összeget, vagyis 50 millió forintos hitelt igényelhetnek a csok plusz keretében. Fontos tudni azt is, hogy az első gyermek érkezésekor a szülők egy évig szüneteltethetik a hitel törlesztését, a második és minden további baba után pedig 10-10 millió forinttal csökken a hiteltartozás.

Mi a szülői korhatár a felvételnél?

A csok pluszt azok a házaspárok tudják igényelni, akik előre vállalnak gyermeket, és a feleség 41 év alatti. 2025 végéig azonban 41 év fölött is igénybe vehető lesz a támogatás, ha igazolják a legalább 12 hetes várandósságot.

A csok plusz tehát ingatlan vásárlására használható?

Ingatlanszerzésre és -bővítésre egyaránt, azaz új lakóingatlan építésére, új vagy használt lakás vásárlására, az újabb lakás megvásárlásával együttes bővítésére, vagy a már meglévő otthon bővítésére is fel lehet használni. Ez utóbbi esetben legalább egy lakószobányi bővítésnek kell megtörténnie. A maximális hitelkeret kizárólag a gyermekszámtól függ. Az, hogy új vagy használt lakásra fordítják a családok a csok pluszt, nem befolyásolja az elérhető hitel összegét.

A falusi csokot fel lehet venni az új konstrukcióval együtt?

Igen, és ez óriási segítséget tud nyújtani a családoknak. Ha ötezer fő alatti lélekszámú kistelepülésen költöznek nagyobb otthonba vagy bővítenek, illetve ha új házat vásárolnak vagy építenek, akkor – akár csak a meglévő gyermekekre is – fel lehet venni a megnövelt összegű falusi csokot, amely egy gyermek után egy, kettő után négy, három vagy több után pedig tizenöt millió forintos vissza nem térítendő támogatást jelent.

Ezenfelül két, illetve három gyermek mellé a falusi csoknál kínálunk egy plusz hitelkeretet is. Abban az esetben, ha a család újabb gyermeket vállal, akkor már nemcsak a falusi csokot, hanem mellé a csok pluszt is igénybe tudják venni, és függően attól, hogy hány gyermekessé válik a család, a jelenlegi csok-kölcsönnél jóval magasabb összegű csok plusz hitelt is fel tudják venni a falusi csok mellé.