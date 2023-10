A megmozdulásokra azt követően került sor, hogy Izrael – válaszul a Hamász palesztin terrorszervezet egy héttel ezelőtti támadására – válaszcsapásokat mért a terroristáknak otthont adó Gázai övezetre. A térségben hatalmas háború dúl, a halálos áldozatok és a sebesültek száma is folyamatosan emelkedik. Legfrissebb hírek szerint az izraeli oldalon több mint 1300-an vesztették életüket.

Palesztinpárti tüntetéseket szerveztek egész Angliában szombaton: a tüntetők fáklyákat égettek, tűzijátékot és palackokat dobáltak a rendőrökre.

Tömeg gyűlt össze a spanyol főváros utcáin is, akik Palesztinát éltették. Nem korlátozódott egy városra a tüntetés, hiszen Zaragozában, Malagában és több katalán városban is felvonultak az emberek, ahol Izrael ellen tüntettek. A demonstrálók éltették az egykori iraki vezetőt, Szaddám Huszeint is, akinek a fotóját lobogtatták.

Németország korábban minden palesztin-páti tüntetést betiltott. Erről Olaf Scholz kancellár döntött még csütörtökön. Ennek ellenére folyamatosak a tüntetések a német utcákon is.

Erőszakos összecsapások alakultak ki a rendőrség és a tüntetők között Berlinben, ahol szintén a Palesztinát éltető tömegeket lehetett látni és azt, hogy a német rendőrök próbálják megtartani a békét.

