Kína csütörtökön bejelentette: leállítják a tengeri halak és rákok importját Japánból. A vámhatóság indoklása szerint Pekinget aggasztja a sugárszennyezés kockázata, és az intézkedést "az emberek egészségének védelme érdekében" vezeti be.

A kínai nukleáris biztonsági hatóság szóvivőjén keresztül jelezte: a japán kormány lépését "rendkívül önzőnek és felelőtlennek" tartja. Peking szerint Tokió "a saját érdekeit helyezi az egész emberiség jólléte fölé". A kínai hatóságok egyúttal közölték azt is, hogy a fennhatóságuk alatt álló vizekben fokozni fogják a sugárzás szintjének ellenőrzését.

A fukusimai atomerőművet üzemeltető Tokiói Elektromos Művek Vállalat (TEPCO) röviddel a kínai bejelentést követően jelezte, kárpótolni fogják azokat a japán vállalatokat, amelyeket hátrányosan érint a Peking által bevezetett tilalom. Kobajakava Tomoaki, a TEPCO elnöke hangsúlyozta, hogy Kína kulcsfontosságú kereskedelmi partner Japán számára, és a vállalat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy tudományosan alátámassza a hűtővíz óceánba eresztésének folyamatát azzal a céllal, hogy Peking végül mielőbb feloldja az importtilalmat.

Egy férfi a szökőár által elpusztított háza maradványait keresi Watari városában, Japánban 2011. március 14-én

Fotó: JIJI PRESS / Forrás: AFP

A Fukusima Daicsi atomerőműben 2011-ben egy földrengés és szökőár következtében magolvadás következett be. Bár a reaktorokat leállították, azokat továbbra is hűteni kellett. A hűtővizet később tartályokban helyezték el. Mivel a tárolásra rendelkezésre álló hely fogytán van, a vizet most egy hosszú alagúton keresztül kezdték el az óceánba vezetni.

A hűtővizet kezdetben kisebb adagokban, fokozott ellenőrzés mellett engedik a Csendes-óceánba. Az első adag - mintegy 7800 köbméter - hűtővíz óceánba eresztése nagyjából 17 napig tart majd. A TEPCO tervei szerint a mostanra felhalmozódott több mint 1,3 millió tonna hűtővíz óceánba engedése mintegy 30 évig fog tartani. Japánban több megmozduláson tiltakoztak a terv ellen, különösen a halászatból élő közösségek aggódnak.

A dél-koreai rendőrség őrizetbe vett legalább 16 embert, aki tiltakozásul behatolt csütörtökön abba az épületbe, amely Japán szöuli nagykövetségének is otthont ad. "A tenger nem Japán szemétlerakója" - állt a tüntetők egyik plakátján.

A szöuli kormány hivatalos álláspontja szerint tudományos szempontból nem látja problémásnak a hűtővíz óceánba eresztését, de arra kérte Tokiót, hogy jól nyomon követhető módon folytassa le az eljárást.

Kisida Fumio japán miniszterelnök portréját öntik le vízzel hongkongi halászok Japán hongkongi konzulátusa elõtt 2023. augusztus 23-án, így tiltakozva a fukusimai erõmû kezelt hûtõvizének óceánba engedése ellen

Fotó: Daniel Ceng / Forrás: MTI/EPA

Cso Szüng Hvan tengerészeti és halászati miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Dél-Koreának - a nemzetközi közösség felelős tagjaként - nincs más választása, mint elfogadni Japán döntését. "Sajnálatosnak" nevezte az ügyet, de megjegyezte azt is, hogy Japán számára ez "elkerülhetetlen döntés" volt. Cso hangsúlyozta, hogy a fukusimai hűtővíz óceánba engedése nem fog közvetlen károkat okozni a dél-koreai halászati ipar számára.

Han Duk Szu dél-koreai miniszterelnök azt mondta, továbbra is fenntartják a japán halászati termékekre korábban kivetett behozatali tilalmakat, illetve a szigorú ellenőrzési eljárásokat.