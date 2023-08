Olaszországban minden korábbi rekordot megdöntött az érkező migránsok száma Az olasz miniszterelnök szerint kormánya migrációs politikája jó irányban halad, de további szigorításra van szükség. Az év eleje óta több mint 113 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon, ami már túllépte a tavaly egész évben regisztrált érkezéseket a belügyminisztérium keddi adatai szerint. Giorgia Meloni a nyári szünetet követő első kormányülésen a migrációs helyzetről is beszélt a miniszterelnöki hivatal hétfő este kiadott közleménye szerint. A kormányfő, aki egyben a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, hangoztatta, hogy az ország évek óta nem tapasztalt migrációs nyomásnak van kitéve, mindenekelőtt az afrikai Száhel-térségben korábban és a közelmúltban történt események következtében, ami jelentősen megemelte az érkezések számát. Afrikából Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerteventura szigetén fekvő Puerto del Rosario kikötőjébe 2023. augusztus 27-én

Fotó: Carlos de Saa / Forrás: MTI/EPA/EFE „Nehéz elmagyarázni a közvéleménynek, mi történik” – jelentette ki Meloni. Hangsúlyozta, hogy a migrációs adatok erős emelkedést mutatnak az egy évvel ezelőttiekhez képest. Úgy vélte, hogy a kormánya által követett politikai irány helyesnek bizonyul, vagyis az a döntés, hogy Róma megállapodást köt az egyszerre tranzit- és kiindulási pontnak számító észak-afrikai országokkal. „Továbbra is ezt az irányt követve magasabb sebességre kell kapcsolni, szorítani a szálakat, világos jelzést kell adni az emberkereskedőknek, és nagyobb együttműködésre van szükség az illegális migrációval szembeni fellépésben” – jelentette ki. Kiemelte, hogy kormánya gyorsan akar cselekedni az illegális migráció okozta nemzetbiztonsági helyzetet is figyelembe véve. A belügyminisztérium adatai szerint 2023 eleje óta már több mint 113 ezren érkeztek. A tavalyi év ugyanezen időszakában kevesebb, mint 56 ezren, 2021 hasonló időszakában pedig valamivel több mint 38 ezren. Tavaly egész évben 105 ezer feletti volt az érkezések száma. Az ideihez hasonló számokat utoljára 2017-ben mértek, amikor egy év alatt több mint 191 ezren léptek be Olaszországba. A legtöbb érkezést eddig augusztus 25-én mérték, amikor Lampedusa szigetére egy nap alatt 63 vízi járművel több mint 1800-an érkeztek. Lampedusa szigetén az utóbbi hétvégén a négyszáz fős migránstáborban több mint négyezren zsúfolódtak össze: komphajókkal, hadihajókkal és repülőgépekkel szállítják el őket az ország más részeibe.