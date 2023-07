Ez is egyike azoknak a pillanatoknak, amikor az ember egyszerűen nem találja a szavakat: ahelyett, hogy mindent megtenne az ahr-völgyi árvízkárosultak lehető legjobb támogatása érdekében, a szövetségi kormány nem folyósítja az erre a célra előirányzott pénzeszközöket. Egy 612,6 millió eurós uniós szolidaritási alapból származó pénzösszeget ugyanis nem továbbított Rajna-vidék-Pfalz és Észak-Rajna-Vesztfália tartományok részére, hanem a saját szövetségi költségvetése kamatainak fedezésére fordította – reagált felháborodottan az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali párt arra, hogy bár a katasztrófa már évek óta történt, a tragédia nyoma még most is kézzel fogható az Ahr-völgyben.

A több mint 130 halálos áldozatot követelő nyugat-németországi tragédia kapcsán kiderült, hogy a tartományi környezetvédelmi tárca súlyos mulasztásokkal járult hozzá a katasztrófához. A mai napig nem világos, hogy a minisztérium miért nem foglalkozott előre a veszéllyel, és miért nem foglalkozott órákig a katasztrófával azután sem, hogy megtörtént a baj

– olvasható a V4NA cikkében.