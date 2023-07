Gőzerővel folytatja a sajátos „demokrácia-exportot” a globális baloldali hálózat által Amerikában létrehozott Action for Democracy (AfD) nevű szervezet, amely a magyar országgyűlési választások kimenetelét is befolyásolni akarta 2022-ben és ezért jelentős pénzösszegekkel támogatta a hazai ellenzéket. A céljukat, a kormányváltást itthon nem sikerült elérniük, de a kudarc nem vetette vissza őket, a következő nagy projektjük az ősszel esedékes lengyelországi választás. Itt is a hazafias, nemzeti, konzervatív erőkkel szemben igyekeznek hangolni a közvéleményt.

Az Egyesült Államokban tavaly februárban bejegyzett AfD internetes oldalán kulcsfontosságú csatatérnek jelölték meg Olaszországot, Brazíliát, Magyarországot és végül Lengyelországot. Jellemző, hogy az amerikai választásokon használatos „csatatér” kifejezést alkalmazták: így nevezik a tengeren túli választásokon azokat a szövetségi államokat, ahol hagyományosan kiélezett a versengés a republikánusok és a demokraták között.

Az Action for Democracy szerint ezekben az országokban szükséges beavatkozni a választásokba a „demokrácia védelmében.”

Ez röviden annyit jelent, hogy különféle kormányellenes civil szervezeteket, sajtóorgánumokat támogatnak többnyire nehezen azonosítható, rejtett amerikai forrásokból. Közben a megjelölt országok többségében lezajlottak a választások és több kudarcot, mint sikert könyvelhetett el a baloldali hálózat. Brazíliában siker koronázta a tevékenységüket, mivel a baloldali Lula da Silva nyerte az elnökválasztást, viszont Olaszországban jobboldali győzelem született, míg hazánkban újabb kétharmados, soha nem látott sikert ért el a Fidesz-KDNP.

Az Action for Democracy elnöke és ügyvezető igazgatója az a Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadójaként 2019 őszétől tavaly év végéig a Városháza alkalmazottja volt és hosszú évek óta a globális baloldali hálózat egyik kulcsembere: ahol megjelenik, oda előbb-utóbb megérkezik Soros György pénze is.

Az AfD az előválasztás idején százmilliókat költő, ismeretlen adományozók által pénzelt 99 Mozgalmat is támogatottjai közé sorolta. Amikor azonban a magyar sajtóban többen felvetették az Action for Democracy és Karácsony Gergely mozgalma közötti pénzügyi kapcsolat lehetőségét, az amerikai szervezet megváltoztatta honlapját, és levette az általa támogatott csoportok listájáról az átláthatatlan finanszírozású 99 Mozgalmat.

Miért nevezhető Korányi Dávid a globális baloldali hálózat egyik hazai kulcsemberének?

Az AfD vezetője a már említett fővárosi megbízatás előtt is hosszú évek óta bizalmi embernek számít a magyarországi balliberális elitben. Korányi 1999-ben a balliberális GKI gazdaságkutató elemzőjeként kezdte a pályafutását, 2002 és 2004 között az MSZP parlamenti frakciója mellett volt gyakornok gazdasági, külügyi és európai integrációs területeken. Az Európai Parlamentben is dolgozott Tabajdi Csaba szocialista képviselő mellett. Közben 2000 és 2004 között a szocialisták egyik ifjúsági szervezete, a Fiatal Baloldal külügyi bizottságának aktív tagja, a Szabó Ervin Szakmai Kollégium külügyi kabinetjének vezetője volt. Az MSZP Balegyenes Munkacsoportjának, majd a Magyar Progresszív Társaság Platformjának alapítója, továbbá elnökségi tagja is lett 2007-től. Közgazdászként és a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen 2006-ban. Korányi később Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára lett. A 2009-es európai parlamenti választásokon a 16. helyen szerepelt a szocialisták listáján. A 2010-es kormányváltás után főnökéhez, Bajnai Gordonhoz hasonlóan a baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen folytatta, a SAIS Transzatlanti Kapcsolatok Központjának kutatója volt. Később az Atlanti Tanácsnál az eurázsiai energetikai program igazgatójaként, és az ENSZ-nél is dolgozott.

A globális balliberális hálózatban betöltött kulcsszerepét az is jelzi, hogy tagja Soros György egyik legjelentősebb nemzetközi háttérszervezetének, az ECFR-nek, a Külkapcsolatok Európai Tanácsának.

Hazai politikai pályafutását Bajnai Gordon közelében folytatta a 2010-es választási bukás utáni években is, így a volt baloldali miniszterelnök által szervezett, a 2018-as választási kudarc után végleg megszűnt Együtt – A Korszakváltók Pártja egyik alapítója volt, a Haza és Haladás Egyesület részéről. Bajnaiék alapítványát egyébként szintén Soros György egyik érdekeltsége finanszírozta.

Hogyan dolgozik az AfD?

Az Action for Democracy a 2022-es országgyűlési választások előtt jött lére és nem titkolt célja volt a kormányváltás, ennek érdekében pedig több helyi szervezetet is támogattak. Az internetes oldalukon a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Közélet Iskolája és a Nyomtass te is! tűnik fel, de a tavaly év végén nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági jelentés szerint más szervezetekhez is jutott az AfD által folyósított dollármennyiségből.

Összesen hárommilliárd forintnyi külföldi pénzt utaltak a baloldali kampányra.

A szervezet éves beszámolójából az is kiderült, hogy jelentős pénzösszegeket adtak a külföldön élő magyar választók közvetlen befolyásolására is. Az AfD Magyar Tavasz néven kampányt indított a diaszpórában élő magyarok választási mozgósítása céljából. A kampány során az elsősorban Nyugat-Európában élő körülbelül ötszázezer magyart igyekeztek megszólítani. Ennek volt része a New York City központi részén kihelyezett óriás LED-fal használata, továbbá több európai nagyvárosban rendeztek különböző programokat.

Hasonló módszerekkel készülnek most az őszi lengyel parlamenti választásokra, de mint azt a magyar példából is látni, a sikerük egyáltalán nem garantált.

A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.