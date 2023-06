Cikkünk frissül!

Kockázatos műveletbe kezdtek az ukránok

A Háborúkutató Intézet (Institute For The Study Of War - ISW) szerint az ukrán erők "rendkívül nehéz taktikai műveletet kísérelnek meg". Ez egy frontális támadás a felkészült orosz védelmi pozíciók ellen, amit tovább bonyolít Ukrajna légi fölényének hiánya – írja az ISW elemzése. Hangsúlyozzák, hogy ezeket a kezdeti támadásokat nem szabad annak jelzéseként használni, hogy Ukrajna egyéb ellentámadásait hogyan hajtják végre.

„Az ukrán erők nem meglepő módon veszteségeket szenvednek a kezdeti támadások során a legjobban felkészült orosz erők ellen. A kezdeti támadások azonban – és különösen a válogatott felvételek, amelyeket orosz források szándékosan terjesztenek és kiemelnek – nem reprezentálják az összes ukrán műveletet."

Az ISW hozzáteszi: "Az orosz hadsereg továbbra is veszélyes, és az ukrán erőkre minden bizonnyal kemény harc vár, de Ukrajna még nem kötötte le ellentámadási erőinek túlnyomó részét, és az orosz védelem sem egységesen erős a frontvonal minden szektorában."

Evakuálást végző csónakokat lőttek az oroszok

Három ember meghalt és 10 megsebesült, amikor az orosz erők csónakokra lőttek, amelyek idős embereket vittek biztonságba a pusztító dél-ukrajnai áradások után. A három csónakban összesen 21-en voltak. Két rendfenntartó is van az áldozatok között.

Fogolycsere

A mai napon újabb 95 emberünket sikerült visszahozni az orosz hadifogságból, közülük 31-en Mariupol védelmezői. Legtöbbjük közlegény és őrmester, de két tiszt is van köztük. A fegyveres erők, a nemzetőrség, a határőrség kötelékében vannak. Minden ukrán férfit és nőt ki kell juttatnunk az orosz fogságból! - közölte éjszakai videójában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Több mint 14 ezren érkeztek vasárnap Magyarországra

Magyarország területére 2023. június 11-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6821 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 7807 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 100 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2023. június 11-én nem érkeztek Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.

A tegnapi eseményekről itt olvashat: