Adott esetben egy fegyveres konfliktus kimenetelébe is beleszólhat, hogy ki milyen adatok fölött diszponál, miként tud a különböző eszközeivel navigálni, valamint hogy milyen képeket tud alkotni a földfelszínen zajló folyamatokról. Ezekben a kérdésekben Európának nagyobb függetlenségre lenne szüksége, s fontos lenne, hogy hatékonyabban használjuk ki a saját, nagyon magas színvonalú eszközeinkben rejlő lehetőségeket. Erről szól a stratégiai szuverenitás is, amiről például Emmanuel Macron francia elnök is beszélt nemrég.