Boldogság 10 perce

Unokájával közös képet posztolt Orbán Viktor

Ferenc pápa magyarországi látogatásának első napján a miniszterelnök és családja is találkozott a szentatyával. A jeles eseményt több fotó is megörökítette, ezekből többet is megosztott ma a kormányfő. Ezúttal egy igazán kedvessel örvendeztette meg közösségi oldalának követőit.

Orbán Viktor és unokája, Annus Forrás: Facebook / Orbán Viktor

Boldogság – jellemezte egyszerűen a Facebook-oldalán megoszott fotót Orbán Viktor. Pénteken a miniszterelnök mindössze egyetlen fotóval számolt be a Ferenc pápa és a családja közötti találkozóról, amelyhez azt írta: „A család az család.” Ma azonban további részletek derültek ki az eseményről, Orbán Viktor további fotókat és egy videót is megosztott közösségi oldalán. A felvételen látható, miként érkeztek meg az Orbán-család tagjai a találkozóra, miként telt a látogatás, és az is kiderül, hogy miként álltak össze egy közös fotóra. A videóhoz a kormányfő azt írta Nagycsalád, nagy találkozás. Köszönjük Ferenc pápának!

