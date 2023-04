Éleződő konfliktus 1 órája

Nem csitulnak az indulatok az osztrák–magyar határátkelőn

Továbbra sincs béke a Sopron közeli osztrák–magyar határátkelőkön. A konfliktust az váltotta ki, hogy március elsejétől a somfalvi és a szentmargitbányain is korlátozást vezettek be az osztrákok az intenzív átmenőforgalom miatt. Somfalva elöljárója gyakorlatilag lezárta az átkelőhelyet azzal a szándékkal, hogy gyalogos zónát alakítson ki. Olaj volt a tűzre, hogy a napokban több, Ausztriába ingázó autóját is megrongálták a somfalvi parkolóban. Az élesedő vitát az sem csitította, hogy Sopron polgármestere levet írt somfalvi kollégájának – számolt be a Magyar Nemzet.

Illusztráció Forrás: MTI Fotós: Filep István

Farkas Ciprián soproni polgármester csütörtöki levelében arra kérte Thomas Hoffmann somfalvi polgármestert, tegyen lépéseket azért, hogy ilyen cselekmények a jövőben ne fordulhassanak elő. Az elöljáró azt írta, hogy meggyőződése, hogy Magyarország és Ausztria egyaránt a szabadon átjárható, nyitott belső határok és a biztonságos külső határok politikáját képviseli az Európai Unióban, tiszteletben tartva a schengeni vívmányokat, amelyet mindkét ország polgárai élvezhetnek, hátat fordítva a vasfüggöny évtizedeinek. Ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy az elmúlt időszakban több korlátozást is bevezettek a határon, amik hátrányosan érintik az autósokat, köztük az ingázókat. A politika ezzel magyarellenes közhangulatot generál a határ túloldalán. A városvezető hozzátette, az érintett soproni polgárok szorgalmukkal és tehetségükkel jelenleg az osztrák gazdaságot erősítik. Somfalvi kollégájától hatékony lépéseket vár.

Somfalva polgármestere, Thomas Hoffmann válaszlevelében visszautasította az autók rongálásáról szóló vádat. Közösségi oldalán azt írta, a Burgenlandi Állami Rendőrigazgatóság azonnal cáfolta, hogy osztrák oldalon parkoló magyar rendszámú autók vandálok miatt sérültek volna meg. Ez teljesen abszurd pletyka! Levelemben kérem Sopron polgármesterét, hogy ő is járuljon hozzá a súrlódásmentes együttéléshez. A nyitott belső határok kérdése számomra sem kétséges. Azt azonban el kell fogadni, hogy egy határösszekötő út nem vezetheti le az ingázók tranzitforgalma okozta terhelést. Számomra a közlekedésbiztonság és a lakosság védelme a legfontosabb. A legkevésbé sem vagyok ellene az Európai Unióban lévő nyitott határoknak – idézte a Magyar Nemzet Thomas Hoffman válaszát.

Az eredeti, teljes cikket IDE kattintva olvashatja el. A kialakult helyzetről a kisalföld.hu Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál is több alkalommal cikkezett.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!