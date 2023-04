Három teljes napon át tudósít a Hír TV a szentatya magyarországi látogatásáról, a tévécsatorna munkatársai minden sajtónyilvános helyszínen jelen lesznek, a nézők pedig mindent figyelemmel kísérhetnek – mondta a lapnak Velkovics Vilmos. A Hír TV híradójának és hírháttérmagazinjainak főszerkesztője közölte,

több mint húszórányi élő műsorral, helyszíni közvetítésekkel, bejelentkezésekkel készülnek, amelyek mellett a stúdióba meghívott vendégekkel beszélgetnek, értékelik a különböző helyzeteket, teológiai és protokolláris keretet adva az eseményeknek.

– A többnapos, összefüggő műsorfolyamot péntek reggel 8 órakor indítjuk Rómából, Ferenc pápa gépének felszállásával, majd kapcsolunk a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, és mutatjuk, amikor a szentatya megérkezik Budapestre.

Az első perctől kezdve követjük a pápai konvojt a budai Várba, ahol stábunk már várja a szentatyát – tudatta Velkovics Vilmos, jelezve, terveik szerint a Sándor-palotában, illetve a karmelitában megrendezett, zárt körű hivatalos eseményekről is igyekeznek legalább képeket adni, hogy a nézők tényleg ne maradjanak le semmiről.

– Ma délután élőben közvetítjük Ferenc pápa beszédét a Szent István-bazilikából, de tudósítóink már előtte is a helyszínen lesznek, a stúdióban pedig

olyan ismert vendégek jönnek hozzánk, mint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, Zsuffa Tünde, Erdő Péter bíboros sajtófőnöke, Berta Tibor tábori püspök. A művészvilágból vendégül láthatjuk Dolhai Attilát, Cseke Pétert, Kubik Annát, de velünk lesz Csókay András idegsebész is

– sorolta a beszélgetések résztvevőit.

A Hír TV holnap már reggel 9 órakor a Rózsák teréről jelentkezik, ahol a szentatya szegényekkel és menekültekkel találkozik, majd beszédet mond az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban. Délután már a Papp László Sportarénába viszik a nézőt, itt ugyanis a pápa fiatalokkal találkozik.

– A vasárnapi szentmise élő közvetítése mellett három stábunk is a Kossuth téri helyszínen lesz, ők kísérik el a pápát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre is, majd a repülőtérre, ahol búcsút veszünk a szentatyától

– mondta.

A tévécsatorna főszerkesztője hangsúlyozta, a tévé mellett a különböző közösségi felületeken is a látogatáshoz fűződő tartalmakkal készülnek. – A Facebookon, a TikTokon és az Instagramon is érdekes történeteket osztunk meg. Mindent meg lehet majd tudni a pápamobilok történetéről, de bemutatunk egy Renault 4-es személyautót is, hiszen Ferenc a pápává választásakor kapott egy ilyen autót, amely ott áll a Vatikán udvarán. Emellett persze

megismerhetők azok a Kárpát-medencei szervezetek is, amelyek a Felvidékről, Erdélyből, a Délvidékről utaznak Budapestre, hogy találkozhassanak a szentatyával. Megismerhetik továbbá a svájci gárdistákat, illetve a pápa ruházatát, de kiderül az is, hogyan készültek a szentatya biztonságát szavatoló TEK szakemberei

– sorolta Velkovics Vilmos.

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen nemzetközi jelentőségű esemény mekkora előkészületeket igényel egy tévécsatorna részéről, a főszerkesztő jelezte, több mint hetven kolléga három hete készül Ferenc pápa jövetelére. – A rengeteg feladat ellenére büszkén mondhatom, hogy a kollégák versenyeztek a munkáért, megérintette őket a lehetőség, hogy részesei lehetnek e jeles eseménynek – fogalmazott Velkovics Vilmos, aki azt is elismerte, ilyen nagy jelentőségű történés még nem volt a csatorna történetében.

– Erzsébet királynő egynapos temetése volt eddig a legnagyobb volumenű közvetítésünk. Ferenc pápa három napot tölt Magyarországon, ennek a különleges eseménynek a bemutatásával a Hír TV boldogan feszegeti tovább a határait, reméljük, sikerrel

– tette hozzá Velkovics Vilmos.

Ferenc pápa magyarországi tartózkodását péntektől vasárnapig folyamatosan követhetik a HírTV-n. Az előkészületekről és a Szentatya programjáról minden részlet megtalálható a HírTV oldalán.