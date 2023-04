Emlékeztetett arra is, Bragg lánya Kamala Harris alelnöknek dolgozott (ami felveti az összeférhetetlenség gyanúját - a szerk.), és azt mondta, az egész Bragg-család Trump-gyűlölő.

Ezzel szemben a Biden-család ellen senki nem nyomoz, Hunter Biden laptop ügye ellenére sem. Felidézte a Biden-család Kínából kapott támogatását is.

Nem nyomoztak Hillary Clinton ellen sem, pedig 33 ezer titkosított e-mailt tárolt a magán laptopján.

Az igazságügyi rendszerünk törvényen kívülivé vált - mondta.

Alvin Bragg-et nem véletlenül nevezik Soros ügyészének

Nem ő az egyetlen Soros által támogatott ügyész azonban a tengerentúlon, a legutóbbi választások során 75 ügyészt segítettek a Soros-szervezetek hatalomra jutni - számol be róla egy másik cikkben a Magyar Nemzet.

A Harvard Egyetemen végzett Alvin Bragg 2022 óta tölti be a manhattani kerületi ügyészi tisztséget, amely a tengerentúlon választott tisztségnek minősül. Bragg kampányában ígéretet tett arra, hogy eltörli a készpénzes óvadékfizetést és megígérte, hogy nem fog vádat emelni a „piti vétségek miatt” – sokak szerint Trumpé pont ilyen.

Bragg fényes győzelmet aratott, amely azonban Soros Györgynek is köszönhető, hiszen hatalmas összegekkel támogatta a kampányát.

New York mellett Chicagóban, Philadelphiában, Los Angelesben, St. Louisban vagy éppen Dallasban is több millió dollárt osztott ki a milliárdos üzletember. Összesen 75 helyen kaptak támogatást liberális ügyészjelöltek a Soros-szervezetektől, jellemzően a Color Of Change-en vagy a Justice and Public Safety csoporton keresztül.

Az oligarcha célja nyilvánvalóan az lehet, hogy egymaga uralja az igazságszolgáltatást az Egyesült Államokban. A milliárdos spekuláns az ügyészein keresztül így már az amerikai lakosság közel húsz százaléka felett uralkodik, ráadásul az ötven legnépesebb város felében Soros ügyészei alakítják az igazságszolgáltatást

- írja a Magyar Nemzet.

A Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF) korábban egy jelentést is készített a témában, az alábbi térképen pedig jól megfigyelhető, hogy milyen terjedelmes Soros hálózata.

Soros György ügyészi hálózata

Forrás: LELDF

Ahol nyert a jelöltje, ott drasztikusan csökkent a kiszabott börtönbüntetések száma, a bűnözés pedig ezzel egyenesen arányosan megugrott. Soros ügyészei ugyanis rendre olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek segítségével a mai napig csak enyhe büntetéseket ítélnek meg bizonyos bűncselekmények után: a lopás, a rablás, a kábítószer birtoklása vagy árusítása és a prostitúció esetében is jelentős enyhítésekről döntöttek.

Soros arra használja ezt a kampánypénzt és további százmilliókat, hogy szervezeteket támogasson, és csendben átalakítsa az igazságszolgáltatási rendszert a rosszabbik irányba, veszélyes politikákat és rendőrellenes narratívákat támogatva, hogy előmozdítsa radikális programját

– vélekedik Jason Johnson, a LELDF elnöke.