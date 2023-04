Újabb migrációs hullámra számít az amerikai határőrség, miután a Joe Biden elnök vezette adminisztráció úgy döntött, feloldja a világjárvány idején bevezetett egészségügyi korlátozásokat, amelyek segítségével mostanáig megakadályozták a migránsok tömeges határátlépését – írja a Magyar Nemzet. A hatóságok attól is tartanak, a határállomások és a migrációs központok is megtelnek. Aggodalmaik nem alaptalanok, a The Washington Post amerikai napilap pénteki közlése szerint több mint húszezer migráns volt a határőrség őrizetében, ami több mint kétszerese a déli határ mentén lévő fogdák befogadóképességének.

Az amerikai határőrök az elmúlt héten egyes napokon több mint 8000 migránst tartóztattak fel, és vettek nyilvántartásba a déli határ mentén. A tisztviselők szerint az illegális határátlépések száma május 11-e, vagyis a korlátozások feloldása után várhatóan meghaladhatja a napi tízezret is.

Egyes önkormányzati vezetők – például Eric Adams, New York demokrata polgármestere – azt állították, hogy nem tudják tovább kezelni a határról érkező, menedékre és segítségre szoruló migránsok ilyen nagyszámú érkezését.