A fővárosi fejlesztéspolitikai hangsúlyváltásról Karácsony Gergellyel folytatott beszélgetése kapcsán Lázár János elmondta, hogy tavaly novemberben járt a főpolgármester úrnál, ahol áttekintették a város és a kormány ügyeit, továbbá azokat az ígéreteket, amelyeket korábban Vitézy Dávid államtitkár vagy minisztertársai tettek az uniós források felhasználása kapcsán.

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy szeretnék a Budapesten élők életét is megkönnyíteni, a HÉV-vonalak fejlesztésével vagy azzal, hogy még a saját polgármestereik populizmusától is igyekszik megvédeni a déli körvasút projektjét. Az európai biztonságpolitikai, energiapiaci és gazdasági folyamatokat látva Lázár János szerint a főváros vezetésének is be kell látnia, nem most van itt az ideje annak, hogy Duna alatti alagúttal kössék össze a Nyugati és a Déli pályaudvart.

Szóba került a Lánchíd és a Biodóm ügye is, utóbbiról megjegyezte:

Szégyen, gyalázatnak tartom, hogy nincs befejezve, ami a főváros sara

– mondta látogatásakor a főpolgármesternek. Hozzátette: apró munkával, szakértők közreműködésével előre tudják mozdítani az ügyeket.

A nagy ellenállást kiváltó debreceni akkumulátorgyár kapcsán elmondta, hogy a magyar autóipart is „át kell vinni a folyó másik oldalára”, a nemzetközi változások nyomán szükségessé váló akkumulátorigényt ki kell tudnia elégítenie a magyar gazdaságnak, ugyanis az ország piacvezető szerepének megtartása is múlik ezen.

Emellett elismerte, hogy ez nem feltétlenül kielégítő válasz azoknak, akik egy ilyen üzem közelében laknak. Lázár János ezért kiemelten fontosnak tartja az együttműködést és a kommunikációt az érintettekkel, hangsúlyozva, hogy a kormány nem elnyomni, hanem megnyugtatóan kezelni akarja a felmerülő kételyeket. Az építési és közlekedési miniszter álláspontja szerint mindenkinek joga van az egészséges és neki megfelelő lakókörnyezethez.