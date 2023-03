A Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes bizalmasaként is emlegetett Szabó Rolandról tudni kell, hogy 2019 novemberében lett a fővárosi önkormányzat által működtetett budapesti állatkert operatív igazgatója, majd 2020 februárjában a főigazgató általános helyettese.

Persányi Miklós főigazgató lemondását követően, 2020. március elsején Karácsony Gergely pedig megbízta Szabót a főigazgatói feladatkör átmeneti ellátásával, majd a Fővárosi Közgyűlés az év szeptemberében elfogadta a főigazgató kiválasztását célzó nyílt pályázat kiírását.

Ezek után a főpolgármester Szabó Rolandot 2021. január 1. napjától öt év határozott időre kinevezte a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának.

A kinevezés azután vált rendkívül kínossá, hogy nyilvánosságra került: a férfit már két hónappal korábban, 2020. szeptember 10-én üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Gyöngyösi Rendőrkapitányság.

A jelenlegi adatok szerint a most operatív igazgatóként tevékenykedő Szabó Roland fémjelezte állatkert kapcsán pár hónapja azt is megírta a lap, hogy milliós pénzszórás is folyhat az intézménynél, legalábbis erre lehetett következtetni abból a 2021. évi pénzügyi beszámolóból, amiben az állatkert által megkötött, ötmillió forintot meghaladó szerződések egyes részleteit tették közzé.