A török energiaminiszter kolléga segítsége is kell ahhoz, hogy hazánk azerbajdzsáni gázt is tudjon vásárolni a közeljövőben. Ez ugyanis Törökországon keresztül tud érkezni Magyarországra, és most nagyon sokan hajtanak a török tranzitkapacitások lefoglalására, köztük sokan olyanok, akik az elmúlt időszakban csak bírálták Törökországot. Mi azonban nem csak energiabarátok vagyunk, ezért ma kedvező alaphelyzetből tekintettük át a török tranzitkapcsolatokhoz való jövőbeni hozzáféréseink lehetőségeit