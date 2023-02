Az uniós kormányfők üléséről számolt be videoüzenetében Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette: ma hajnali háromkor ért véget az európai miniszterelnökök tanácskozása. Azért tartott ilyen sokáig, mert a migráció kérdését kellett megtárgyalnunk - tette hozzá.

A kormányfő elmondta:

a nyomás nő, lassan elviselhetetlenné válik, immár a nyugati országok számára is. Nem lehet tovább elodázni, szembe kellett nézni a helyzettel, és világosan ki kellett mondani, hogy Európa nagy veszélyben van, sürgősen cselekedni kell.

Ebben a tagállamok egyet is értettek a miniszterelnök szerint, aki hozzátette: a kérdés most már csak az, hogy a bizottságban ülő brüsszeli bürokraták is megértik-e hogy azonnal cselekedni kell. Például

a Magyarországgal szembeni jogi eljárásokat fel kell függeszteni vagy vissza kell vonni, illetve támogatni kell a tagállamokat, köztük Magyarországot is, hogy kerítést építsenek és megerősítsék határvédelmüket. Ezen múlik Európa jövője

- jelentette ki Orbán Viktor.