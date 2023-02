A kalkulátor nemcsak számításra alkalmas, hanem annak vizsgálatára is, hogy az érdeklődő jogosult-e adott típusú támogatásra. A kalkulátor is kiegészült az új támogatási formákkal, így az érintettek pontos tájékoztatást kaphatnak az összes – korábban bevezetett, valamint az újonnan elérhető – támogatásról is.