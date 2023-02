Gavin Wax tavaly felszólalt a CPAC Hungary-n, a konzervatívok nemzetközi seregszemléjén Budapesten. Ezzel kezdődött a New York-i fiatal republikánusok klubjának és az Alapjogokért Központnak az együttműködése. Mint a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, Orbán Viktor támogatói, többször kifejezték szolidaritásukat a politikájával kapcsolatban, és tavaly neki ítélték a John Foster Dulles-díjat.

A New York-i fiatal republikánusok klubjának elnöke azért tartja fontosnak a CPAC-et Budapesten, mert Európában a magyarországi az első, és más vonatkozásban is talán a legfontosabb. Itt olyan ország a házigazda, amelynek tényszerű politikai változásokat végrehajtó konzervatív kormánya van. Gavin Wax szerint Magyarország megoldásokkal is szolgál a Nyugat problémáira, a tömeges migrációra, a nyitott határokra, a globalizáció problémáira, a kultúráéra, a baloldalnak a Nyugat hagyományos, zsidó-keresztény értékei ellen indított támadására, a woke-ideológia és a transzgenderizmus előretörésére. Ezekkel a Nyugatnak mindenütt szembe kell néznie, de nagyon kevés országnak sikerült egyelőre hatásos konzervatív ellentámadást indítania velük szemben.