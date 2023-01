Az is érdekes, hogy ezek a döntések nagyjából egy időben születtek azzal, hogy az amerikai ConocoPhillips jelentős szerepet játszott a Katarból Németországba irányuló gázszállítások biztosításában egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió egyik vezető országának bármilyen megingása az Oroszországgal szembeni, az USA által vezetett szankciók végrehajtásával kapcsolatban aláásta volna az Egyesült Államok alapvető stratégiáját. Amint azt az oilprice.com az üzletkötés idején kiemelte, a QatarEnergy és az amerikai vállalat között aláírt két értékesítési és vásárlási megállapodás, amelyek értelmében a katariak 2026-tól legalább 15 éven át LNG-t exportálhatnak Németországba, éppen jókor jött a németek szempontjából.

A Berlin és Doha közötti két megállapodás évi 2 millió tonna LNG-t szállít Németországnak a katari Ras Laffanból a németországi Brunsbuettel északi LNG-termináljába.

A ConocoPhilips érintett, mivel egyik leányvállalata lesz az a szervezet, amelyik megvásárolja Katartól az LNG-t, amelyet aztán a jelenleg még fejlesztés alatt álló Brunsbuettelbe szállítanak majd.

Az sem elhanyagolható tény, hogy az Egyesült Államoknak nagyon fontos, hogy még mindig Katarban van a hatalmas Al Udeid légibázisa, amely a Központi Parancsnokság (CentComm) előretolt műveleti parancsnokságaként működik.

Míg Szaúd-Arábiát Washington továbbra is kulcsfontosságú szövetségesének tekinti a Közel-Keleten, és Rijád továbbra is blokádot tart fenn Katar ellen, az Egyesült Államok befolyásolási lehetősége Katarra csökkent. Most, hogy Szaúd-Arábia ténylegesen visszaminősült az USA szövetségeseinek listáján, Washington látszólag szabadabb energia- és biztonságpolitikát folytathat az egész Közel-Keleten, beleértve Katart is.