Egyre tisztább a kép a dollárbaloldal külföldi finanszírozási botránya ügyében. Új információ volt a szerdán megjelent második nemzetbiztonsági részjelentésben, hogy

nem egy, hanem két nagy külföldi támogatószervezete van a dollárbaloldalnak: az amerikai, Bajnai Gordonhoz köthető Action for Democracy mellett egy svájci alapítvány is közel egymilliárd forintot utalt.

A svájci utalások a baloldali előválasztási időszak, 2021 szeptembere és 2022 februárja között zajlottak, öt részletben. A végső támogatói kör továbbra is ismeretlen - olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A Nemzeti Információs Központ jelentésében megállapítja, hogy

„a beérkező források és a tovább utalások nagyságrendje alapján az MMM, az Oraculum 2020 Kft. és a DatAdat-cégcsoport a külföldről érkező támogatások koordinátorai.”

Mindez azonban még nem a teljes résztvevői kör. A jelentésből ugyanis kiderült, ami eddig is valószínű volt:

direkt kapcsolat is van a balliberális pártok hivatalosan bevallott kampányköltései, és a dollárbaloldal pénzeit elosztó három főszereplő szerződéses megbízásai között.

Ez a kötődés a jelentés szerint nemcsak a szinte monopóliumként működő, nehezen megkerülhető transznacionális technológiai vállalatok (Google, Facebook) esetében bizonyított, hanem egy sor magyarországi vállalkozás kapcsán is.

A pénzügyi források áttekintéséről szóló dokumentum 8. oldalán egyebek között azonosította a szintén ifjabb Páva Zoltán ügyvezetésével működő plakátcéget, a Hungaroplakát Kft.-t, a Crevocorp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, a KulTech Design Szolgáltató Kft.-t és a Parter Event Kft.-t. Ezek a cégek ráadásul bizonyos pártköltések mellett egyaránt szerződtek Márki-Zay Péter mozgalmával, és a Bajnai-féle DatAdat-csoporttal is.

A pénzügyi források áttekintéséről szóló dokumentum 8. oldala

Forrás: Nemzeti Információs Központ

Mindemellett további három vállalkozás egyaránt kötött megállapodást valamely párttal, illetve a Mindenki Magyarországa Mozgalommal. Valamint további nyolc cég szerződött a DatAdat-csoporttal, és valamely balliberális párttal is. Ezek között olyan, a közéletben régóta ismert márkanév is feltűnik, mint az MSZP-közeli Kapcsolat.hu, vagy éppen a választások előtt egy nappal a Népszavában döntetleneredményt közlő, Pulai András tulajdonában álló Publicus Kft. Szintén ifj. Páva Zoltán cége egy másik érintett, az EagleEye Marketing Kft., amellyel a Gyurcsány-párt korábban többször is szerződött, sőt 2021–2022-ben összesen 171 millió forintot költött el náluk. Ez a vállalkozás nemrég, 2022 novemberében is feltűnt adatfeldolgozóként a Gyurcsány-párt egyik gyűjtésénél.

