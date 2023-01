A dollárbaloldal külföldi finanszírozását tárgyaló – a nemzetbiztonsági szervek vizsgálati eredményén alapuló – sorozat előző részében a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy nemcsak a Korányi Dávidhoz kötődő szervezettől, az Action for Democracytól (AD) érkezett pénz a magyar baloldalhoz, hanem egy eddig ismeretlen svájci alapítványtól is hatalmas összeg áramlott az ellenzékhez. Fény derült arra is, hogy az AD-tól is 160 millió forinttal több érkezett, mint az eddig feltételezett összeg, vagyis a korábbi 3 milliárd forint helyett összesen négymilliárd kötött ki a baloldalnál.