Tordai, bár beismerte, hogy ő hallható a felvételen, elmondása szerint azt nem tudta, hogy a vonal másik végén nem a Tanítanék egyik tagja volt. Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán később arról írt, hogy „egy kis nyomozás” után rájött, hogy a Magyar Honvédség egyik tisztjének a telefonjáról jött a hívás, akinek a lánya annál a televíziónál dolgozik, ahol először kiszivárgott a hangfelvétel, vagyis a Hír TV-nél.

Hozzátette, vizsgálatot kezdeményeznek a honvédelmi miniszternél, a MÚOSZ Etikai Bizottságához fordulnak és eljárást indítanak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mivel Tordai szerint egy magánbeszélgetés engedély nélküli rögzítése, ártó szándékkal való manipulálása és nyilvánosságra hozása jogellenes. Tordai Bence „kis nyomozása” azonban súlyos kérdéseket vet fel. Először is, honnan vette az elmondott információkat a Párbeszéd politikusa, és milyen alapon, milyen vizsgálatot kezdeményezne a Magyar Honvédségnél? Bejegyzéséhez pedig annak a Hír TV-s riporternőnek a nevét és a képét is csatolta, aki állítása szerint a politikusra nézve kínos hangfelvételért felelős, ami a személyiségi jogok megsértését is felveti.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség reagálása

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményében határozottan elítéli a sajtószabadságot és a személyiségi jogokat ért újabb durva támadást. Hangsúlyozták, kiállnak megtámadott kollégájuk mellett, és visszautasítják, hogy politikusok újságírókat fényképük és nevük közlésével próbáljanak megfenyegetni, lejáratni és hallgatásra bírni.