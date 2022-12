A dollárbaloldal-botrány egyik főszereplője

Nyár végén maga Márki-Zay Péter vallotta be, hogy százmilliókat – sőt mint utóbb kiderült: hárommilliárd forintot – kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból. Márki-Zay Péter egyértelműen beismerte, hogy a baloldali pártok választási kampányára költötték az Amerikából kapott dollármillió­kat. A Korányi által vezetett Action for Democracy nevű szervezeten keresztül az MMM-nek juttatott csaknem kétmilliárd forintból finanszírozták az óriásplakátokat, a Facebook- és YouTube-hirdetéseket. Korányi az utolsó baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon mellett a Miniszterelnöki Hivatal kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkára volt. Ezután az energiaiparban is megfordult, majd 2019-től mostanáig dolgozott a budapesti városházán Karácsony Gergely mellett.