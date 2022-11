– Orbán Viktor néhány év alatt a francia közvélemény számára Közép-Európa arcává vált. A magyar miniszterelnök megértése azt jelenti, hogy felismerjük a Fidesz által Magyarországon képviselt főbb irányzatokat, amelyek a szomszédos országokban is teret nyertek, és amelyek szószóló híján kisebbségben maradtak volna – mondta Thibaud Gibelin francia történész Orbán Viktor győzelemre játszik című könyvének bemutatóján kedden Budapesten. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégoktatója elárulta, először egyetemistaként figyelt fel a magyarországi politikai eseményekre. Igazán azonban 2014–18 között – amikor az Európai Parlamentben dolgozott – ismerte fel, mennyire meghatározóvá vált az unióban Magyarország álláspontja, különösen a migráció kérdésében – írja a Magyar Nemzet.

A szerző szerint a migráció, „a posztnyugati világ” értékeinek ügyében megfogalmazott magyar álláspont minden európai országnak mintául szolgálhat.

Nagyon fontosnak nevezte hazánk külpolitikáját is. Úgy vélekedett, a keleti nyitás nemcsak Magyarországnak hasznos, hanem megmutatja azt is, hogy lehetséges partneri kapcsolatokat létrehozni a nyugati világon kívül is.