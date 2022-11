Az sem mellékes körülmény, hogy a Magyar Nemzet a Csobánczy Gábor ügyeiről szóló írásában több olyan céget is említett, amelyek az alpolgármester érdekeltségébe tartoztak, a vállalkozásokban pedig több mint kétszázmilliós vagyon összpontosult. Csobánczyhoz köthető például a szlovákiai P. S. Capital Group, amelynek korábban a tulajdonosa is volt. Bár a cég egyik magyarországi vállalata, az Oiltrend Kft. is tulajdonosváltáson esett át és egy másik szlovákiai céghez került, az ügyvezető személye változatlan maradt. A Gold and Partners Kft. pedig a P. S. Capital Group tulajdonában van. A társaság kizárólagos tulajdonosa a Donáti Property Kft.-nek, a Donáti utca 7/B alatt álló ház résztulajdonosának, így az ingatlanhoz tulajdonképpen Csobánczy Gábornak is köze van.