Az Állatvédőrség közel tíz éve koordinál országos eledelgyűjtéseket, nagyjából 70 szervezetnek segítenek.

– Az adományozói kedv visszaesése a pandémia alatt kezdődött. A jelenléti gyűjtések, a kitelepülések elmaradtak, a kijárási korlátozások okán pedig az adományozók sem tudtak úgy segíteni a civil szervezeteknek, mint korábban – mondja Schreiter Katalin, az Országos Állatvédőrség Alapítvány önkéntes munkatársa.

Az állatmentők a korlátozások ideje alatt kreatív módokon, online eseményekkel próbálták az adományozói kedvet növelni. A jelenlegi gazdasági helyzetben viszont anyagilag nehezebb lett mindenkinek.

– Pillanatnyilag meg sem tudjuk jósolni, hogy a stabilnak mondható állattartói állomány és a kóborállat-mennyiség mennyiben fog változni a nehézségek hatására, de sajnos mindenképpen érezhető, hogy negatív irányba mozdulnak a dolgok. Több az olyan megkeresés lakossági oldalról, amikor eledelt kérnek az állataik számára, vagy az orvosi számlák kifizetéséhez kérnek segítséget

– sorolja a tapasztalatokat az önkéntes, aki arra is rámutat, hogy mostanra egyre több szervezet húzza meg a határait és hirdet létszámstopot.

– Már régen túl vagyunk azon, hogy szimpla telt házzal üzemeljen mindenki, mert ellési időszak után a csilláron is kiskutyák és kismacskák lógnak mindenhol – teszi hozzá Katalin.

Az önkéntes szerint a megoldás kulcsa az ivartalanítás, a tudatos örökbefogadás és a prevenció.

– Az ivartalanítás a legfontosabb, mivel a nem kívánt szaporulat drasztikus csökkentése hasonló módon csökkenti a kóbor és kidobott állatok számát. A tudatos örökbefogadás lényege pedig az, hogy csak akkor legyen bármilyen állatunk, ha időben, térben és anyagiakban is meg tudjuk engedni magunknak. Időben, vagyis foglalkozni kell vele, nem biodíszlet, nem bioriasztó a házi állat. Térben, ami azt jelenti, van elég élettere az élettani sajátosságainak megfelelően, legyen az díszhal vagy ló. Az anyagiakat pedig nem kell részletezni, úgy gondolom. Bármilyen társ- vagy hobbiállat kerülhet nagyon sokba is, ha beteg lesz, vagy baleset éri. A tudatos faj- és fajtaválasztás is fontos, ezzel meg lehet előzni azt, hogy később megbánjuk döntésünket az állattartással kapcsolatban – tudjuk meg Katalintól.

Az örökbefogadással két életet mentünk

Amellett, hogy a törvényeket betartjuk, örökbefogadással is tehetünk a nehéz sorsra jutott állatokért. Katalin szerint klasszikus megfogalmazás az, hogy azért jó dolog örökbe fogadni, mert így két életet menthet meg az ember. Egyet, akit örökbe fogadunk, és a másikat, aki a helyére tud kerülni.

– Van olyan szlogen is, hogy örökbe fogadni menő – és amúgy tényleg az –, de sajnos még mindig úgy gondolják az emberek, hogy az ingyen vagy olcsó állat a jó állat. A legtöbb szervezet szerződéssel, oltva, chipelve, ivartalanul vagy ivartalanítási kötelezettséggel ad örökbe, elő- és utókontrollal – jogosan, tegyük hozzá. Ez sok embernek nem tetszik, de az is tény, hogy ugyanazt az állatot nem szeretné senki egynél többször megmenteni – mondja Katalin.

A szervezetek szűrik a potenciális örökbefogadókat. Próbálnak segíteni abban, hogy a jelentkező a legmegfelelőbb állatot tudja befogadni otthonába. Az előkontroll ebben hatalmas segítség. Egyre többen készítenek örökbefogadói kérdőíveket is, amelyek szintén ezt segítik elő.

A szerződés elengedhetetlen, sokan ezért is tántorodnak el az örökbefogadástól. A legtöbb szervezetnél van költsége is az örökbefogadásnak (chip, oltás, ivartalanítás, parazitamentesítés), de ez a költség a jó gazda gondosságával jár. A szerződés garancia arra is, hogy ha valamilyen okból a befogadó nem tudja tovább tartani az állatot, vagy nem képes rá – haláleset történik például –, akkor van kihez fordulni.

Arra, hogy van-e jelentős különbség egy örökbe fogadott állat és egy vásárolt között, Schreiter Katalin szerint az igen és a nem egyaránt jó válasz. Ugyanúgy lehetnek betegségeik, mentális vagy fizikai problémáik, ugyanúgy félre lehet őket nevelni és ugyanúgy lehet szuper társ mindkettőből. A problémákat legtöbbször az emberek hozzá nem értése generálja.

Kiemelt figyelem a menhelyeknek

A Mediaworks Hungary Zrt. kiemelt figyelmet szentel az állatmenhelyeknek a november 16-án induló Kedvenc kedvenceink elnevezésű fotópályázaton. A jelentkezőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy nevezésük mellett egy-egy menhelyet támogassanak a szavazatukkal. A játék során minden megyében a legtöbb ajánlást begyűjtő szervezetet 100 000 forint értékű állateledel-utalvánnyal jutalmazzuk. A Kedvenc kedvenceink fotópályázat részleteiről hamarosan hírportálunkon is olvashatnak.