Több mint nyolcezren érkeztek kedden Ukrajnából Magyarországra

Magyarország területére 2022. november 22-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4931 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3390 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 132 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. november 22-én 114 ember, köztük 45 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Ukrán biztonságiak lerohantak egy kijevi kolostort

Az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) lerohant egy történelmi kolostort Kijevben, hogy megállítson feltételezett orosz ügynököket.

A 11. században alapított Kijevi Pecserszk Lavra keresztény kolostor az ukrán ortodox egyház (UOC) székhelye. Az egyház Oroszország megszállása után kivált a moszkvai patriarchátusból, a szakadást Kirill orosz pátriárka háborús támogatása váltotta ki. Ennek ellenére az UOC néhány vezető papját azzal vádolják, hogy továbbra is rejtetten támogatják Moszkvát, és pozíciójukat a templomba járók befolyásolására használják fel. A Kreml szerint a razzia újabb támadás volt Kijev részéről az orosz ortodoxia ellen.

A kijevi SBU biztonsági szolgálat kedden bejelentette, hogy "elhárító intézkedéseket" hajt végre az orosz különleges szolgálatok "felforgató tevékenysége" ellen. Azt mondták, megnőtt a támadások, a szabotázs és a túszejtés kockázata azokon a helyeken, amelyek polgárok nagy csoportjait vonzották.

A kolostor, amely az UNESCO Világörökség része, egyike volt annak a számos ortodox templomnak, amelyben kedden razziáztak, mivel a hatóságok reagáltak azokra a panaszokra, miszerint a papok dicsőítették Oroszországot, és szövetségben állhatnak a Kremllel.

Legyőzhetetlenségi pontok

Az első példák sikerén felbuzdulva újabb és újabb helyeken nyílnak "Legyőzhetetlenségi pontok" Ukrajnában. Már több mint 4000 ilyen pont van Ukrajnában, de még többet terveznek. Az ingyenesen, napi 24 órában használható "Legyőzhetetlenségi pontok" egy helyen koncentrálják az alapvető szolgáltatásokat: generátor segítségével biztosít áramot a telefontöltéshez, van Starlink internetkapcsolat, tiszta ivóvíz, elsősegély-készlet, mindez egy fűtött helyiségben.

A pontokat iskolákban, a regionális és kerületi önkormányzatok épületeiben alakították ki, de egyre több vállalkozó is csatlakozik a kezdeményezéshez, így kereskedelmi egységekben vagy akár gyár- és irodaépületekben is alakítottak már ki "Legyőzhetetlenségi pontokat". A nezlamnist.gov.ua weboldal folyamatosan frissülő térképén is feltüntetik, hol találnak az emberek ilyen segélypontokat, ahogy azt is, hol működik a legközelebbi benzinkút, bank, gyógyszertár vagy élelmiszerbolt.

Újabb támadás érheti az energiaellátást

Az energetikai és közüzemi dolgozók sok régióban folytatják a hálózat helyreállítását. Készülünk az energiarendszerünk elleni esetleges újabb terrortámadásokra is - mondta az ukrán elnök, aki egyben bejelentette, hogy mostantól Kijevben és 16 régióban már csak a leállási ütemterv szerint lesznek tervezett áramszünetek. Ezt a rendszert azonban csak addig lehet tartani, amíg a felhasználók is partnerek ebben. Mindenkinek meg kell értenie, hogy a fogyasztási kiugrások újabb vészleállásokat eredményezhetnek - emlékeztetett Volodimir Zelenszkij.

Milliók kapnak nyugdíjat és szociális ellátást

Az ukrán elnök emlékeztetett: a partnerországok közvetlen pénzügyi támogatásának segítségével sikerül eleget tenni a társadalmi kötelezettségeknek. "A teljes háború kezdete óta stabil kifizetéseket folyósítunk a nyugdíjasoknak – ez csaknem 11 millió embert jelent. A nyugdíjak indexálása a törvényben foglaltak szerint megtörtént. 6 millió állampolgár részesül valamilyen szociális támogatásban. Csak ebben a hónapban a szociális kifizetések összesen csaknem 14 milliárd hrivnyát (kb. 150 milliárd forint) tettek ki. Ez a sokgyermekesek, a szegények, az egyedülálló anyák és a fogyatékkal élők támogatása. Szintén több mint 2 millió belső menekült kap segítséget az államtól. Plusz a költségvetési szektor alkalmazottainak fizetése. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden védőnk fizetését is biztosítsuk. Ukrajna pénzügyi frontvonala most ugyanolyan fontos, mint a csatatéren" - mondta Volodimir Zelenszkij.

Újabb amerikai pénzek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videóüzenetében azt mondta, hogy érkezik az Európai Uniótól származó makroszintű pénzügyi segély újabb, 2,5 milliárd eurós részlete, valamint várják a jövő évi pénzügyi segélyprogram jóváhagyását is 18 milliárd euró értékben.

Az Amerikai Egyesült Államok eközben bejelentette, hogy hamarosan 4,5 milliárd dolláros kiegészítő finanszírozást biztosít az ukrán költségvetés közvetlen támogatására.