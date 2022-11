A Magyar Nemzet az amerikai befolyás rétegeit számba vevő cikksorozatában eddig bemutatta, hogy már a kilencvenes évektől kezdve érkeztek a zöldhasúak a balliberális pártokhoz. Ismertették azt is, hogy az amerikai pénzügyi támogatás nagysága a legutóbbi országgyűlési választási kampányban döbbenetes rekordot döntött. A lap írásaiból kiderült az is, hogy a dollármilliók mellett a tengeren túlról érkező szakértők hada is a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéknek dolgozott. Példákon keresztül tették egyértelművé, hogy a segítségért, a pénzért cserébe üzleti előnyöket és olykor belpolitikai beleszólást is igényeltek a külföldi körök. Részletesen tárgyalták e cikkek a Magyarországon megjelenő, Amerikából pénzelt nem kormányzati szervezetek kiépítését, az úgynevezett NGO-k civil álca alatt végzett politikai tevékenységét. A sorozat befejező részében egy példa nélküli hűségnyilatkozat feltételeit, lelkes aláíróit, támogatóit ismerhetjük meg.

Soros György hálózata már a 2018-as parlamenti választások előtt beavatkozott a magyar politikai életbe, sőt hosszú távon befolyást kívánt szerezni a legfőbb döntéshozó testületben, a magyar Országgyűlésben.

Az amerikai spekulánshoz köthető, civilnek álcázott szervezetek – élükön a Transparency Internationallel – hűségnyilatkozatot kértek az ellenzéki képviselőjelöltektől a négy évvel ezelőtti választások előtt. Azok a politikusok, akik kötélnek álltak, gyakorlatilag egyoldalú, visszavonhatatlan, címzett jognyilatkozatot tettek a Soros-hálózathoz tartozó több szervezetnek.

Az aláíró ellenzéki politikusok vállalták, hogy ha az április 8-i választáson országgyűlési képviselővé választják őket, akkor a magyar Országgyűlésben minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a Transparency International (TI) által összeállított javaslatok megvalósuljanak.

A TI mellett a Soros-világ olyan ismert hazai aktivista szervezetei is megtalálhatók a Stop korrupció elnevezésű kezdeményezést népszerűsítő honlapon, mint a Humán Platform, a migránstámogató Artemisszió Alapítvány, az LMBTQ-propaganda egyik hazai élharcosa, a Labrisz Egyesület, illetve a Levegő Munkacsoport. A lista többi, talán kevésbé ismert tagja is egytől egyig a Soros-féle nyílt társadalom eszmeiségének megvalósításáért küzdő, magát civilnek nevező szervezet.