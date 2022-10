Vukovich Gabriella elmondta, péntek reggel hét óráig több mint 2,2 millió címről 4,7 milliónál is több személyi kérdőívet küldtek be online. Szinte minden magyarországi településről küldtek már be kérdőívet, az érintett települések aránya meghaladja a 99,9 százalékot.