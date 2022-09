Mint a Fidesz frakcióvezetője fogalmazott, az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter „óvatlanul vagy szándékosan” tett, és teljesen nyilvánvalóan beismerte a közvélemény előtt, hogy a kampányához több milliárd forint támogatás érkezett külföldről.

Az elmúlt harminc év egyik legdurvább ilyen típusú politikai botrányával állunk szemben

– jelentette ki Kocsis Máté, hangsúlyozva: törvény tiltja azt, hogy a pártok külföldről elfogadjanak támogatásokat.

Minden olyan témát, ami a magyar nemzet biztonságát érinti vagy arra veszélyes, azt ki kell vizsgálni akár politikai szinten is

– jelezte a Magyar Nemzet megkeresésére Sas Zoltán, aki várja Kocsis Máté előterjesztését az ügyben.

A bizottság jobbikos elnöke hozzátette, nem egyfajta politikai adok-kapok irányába kell elmozdulni, de ha valós nemzetbiztonsági veszély van, azt ki kell vizsgálni.

A testület másik ellenzéki tagja, Molnár Zsolt úgy fogalmazott: minden olyan vizsgálatot, amely az igazság kiderítését és Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit szolgálja, korábban is támogatta és most is támogatja.

Azonban fontos, hogy a vizsgálat objektív módon történhessen meg. Ezért annak esetleges támogatásáról csak a bizottság zárt ülésén tudok dönteni, miután kiderültek a vizsgálat lefolytatásának körülményei

– tette hozzá az MSZP-s képviselő.

Ismert: Márki-Zay Péter nemrég maga ismerte el, hogy júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból.

A teljes cikk ITT olvasható.