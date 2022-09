Bár másfél éve még komoly veszélyekről, költözési nehézségekről számolt be a Gulyás Márton-féle Partizán, később viszont kiderült, Gulyásék több ajánlatot is kaptak, de ők a momentumos Soproni Tamás-vezette Terézvárosi Önkormányzat kínált lehetőséget fogadták el: azaz egy közel 600 négyzetméteres ingatlanegyüttest, amiért öt éven keresztül havonta fix 689 ezer 774 forint + ÁFA bérleti díjat fizetnek – olvasható a Mandiner cikkében. A portál hozzáteszi: ma egy, hasonló adottsággal bíró ingatlanegyüttes havi bérleti díja több milliós tétel lenne.

5 millióról 272 millióra (!) nőtt 2021-ben a Partizán bevétele

Mint írják,

komoly veszélynek nyoma sem volt tehát, épp ellenkezőleg,

2021 jelentős elrugaszkodást jelent Gulyáséknak. A portál szerint nem pusztán a jelen piaci viszonyokhoz képest igen kedvező áron bérelt ingatlanegyüttes miatt, hanem azért is, mert míg a már több mint 300 ezer feliratkozóval bíró csatorna mögött álló Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány a 2020-as esztendőre vonatkozó pénzügyi beszámolójában 5,4 milliós bevételt tüntetett fel 3 milliós anyagi jellegű ráfordítás mellett; addig a bevétel 2021-re már 272 millió 706 ezerre is felkúszott, majd 80 milliós adózott eredmény mellett.

De, világít rá a Mandiner,

a korabeli balliberális média állítása ellenére a tavalyi, brutális növekedés mögött már nem a „nézői támogatások”, a „közösségi források” állnak, hanem külföldi donációk, amelyek kilobbizásában jelentős a szerepe Gulyás Mártonnak. Így a German Mashall Fundtól kapott 15 ezer dollár és a The Foundation for Democracy and Pluralism pályázatán elnyert 200 ezer euró elnyerésében.

Mint írják, utóbbi kapcsán kiderült, a civil kezdeményezések támogatását célzó alapítvány egyik vezetője az a Daniel Sachs, aki a Soros György-féle Open Society Foundations nemzetközi tanácsadói testületében is helyet foglal. A washingtoni központú Marshall Fund donorlistáján pedig közvetlenül is ott szerepel a Soros-féle alapítvány. De nem mellékes az a 98 ezer dolláros adomány sem, amely úgyszintén amerikai háttérrel bíró National Endowment for Democracytől folyt be, és amiből a választási roadshowjukat és a Partizán-kamiont tudták finanszírozni Gulyásék.

Egyre több a munkatárs a Partizánnál

Mint írják, a Gulyás csatornájánál az induláshoz, 2020-hoz képest létszám téren is jelentős elmozdulás látható.

A portál számítása szerint 80 fölé tehető azon személyek száma, akik valamilyen módon – gyártásvezetőként, szerkesztőként, látványtervezőként vágóként, grafikusként, hangmérnökként, operatőrként vagy mondjuk közönségszervezőként – eddig részt vettek a Partizán-műsorok elkészítésében.

Gulyás a Telexnek adott interjújában egyébként elárulta, hogy sokan katáztak a csatornánál, azonban a vonatkozó törvény módosítása miatt tízmilliós tételnövekedés vár majd a Partizánra. Bár, ahogy a volt baloldali politikai aktivista, jelenlegi műsorvezető fogalmazott, a kata adózási forma nehezen volt összeegyeztethető az általa vallott baloldali értékrenddel, mostantól kénytelen kollégáit munkavállalóként foglalkoztatni, ami járulékfizetési kötelezettséggel jár.

Lehullt a lepel a Partizán és a Bajnai-féle DatAdat kooperációjáról

Mint írják, a Partizán részben külföldről finanszírozott hatalmas növekedése épp az országgyűlési választási kampány, valamint az azt megelőző előválasztási kampányra esett. A finanszírozás, átláthatóságán van mit javítani, jegyzi meg a portál, ezt maga Gulyás Márton is bevallotta, de több platformon is hangsúlyozza: hosszú távra tervez.

Az adományok mellett ráadásul egy sokrétű együttműködési megállapodás is befutott a Partizánhoz, méghozzá a Bajnai Gordonhoz köthető adatszolgáltató, elemző és profilozó cégtől: a DatAdattól, amely az idei választási kampányban is felbukkant

– világít rá a Mandiner cikke.

Mint ismert, Bajnai kiállt a szivárványkoalíció kormányfő-aspiránsai, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter mellett. Utóbbi jelölti kampányát pedig a DatAdat közvetlenül is segítette, a voksolást elbukó hódmezővásárhelyi polgármester szerint ugyanis a hazai adománygyűjtést náluk, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál ez a vállalat végezte.

