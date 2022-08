Nagy port kavart a V4NA minapi cikke, amely a nagy amerikai multinacionális vállalatok ukrán fölbizniszét tárta fel. Az írásból kiderült, hogy a Zelenszkij-kormány a privatizációval szinte teljes mértékben kiárusította az ország értékes termőföldjeit – elsősorban a nyugati nagyhatalomnak. Nem teszi szebbé a történetet, hogy a manőverre a háborús helyzetben került sor – írja legújabb cikkében a Kontra.

A cikk az Australian National Review-ra hivatkozva nem kevesebbet állított: a reform óta eltelt egy évben három amerikai tőkéjű nemzetközi konzorcium indokolatlanul nagy területeket kaparintott meg. Egész pontosan a művelhető földek egyharmadát, vagyis 17 millió hektárt vásároltak fel együtt.

Az ausztrál lap összehasonlításképpen kiemelte, hogy a multik által megszerzett ukrán földterület akkora, mint Olaszország teljes termőterülete.

A szóban forgó óriásvállalatokat is megnevezték, ezek a következők voltak: a Cargill, a DuPont és a Monsanto.

Próbálták cáfolni, hogy Soros lenne

A kontra megjegyzi, a baloldali sajtóban igyekeztek cáfolni az ausztrál portál értesüléseit, és más irányba terelni a figyelmet. A Lakmusz nevű tényellenőrző oldal hosszasan bizonygatta, hogy semmi különleges nem történt, hiszen Ukrajna termőföldjeire már jóval a háború előtt megindult a helyezkedés, és különben is, az amerikaiak sokkal kevesebb területet zsebeltek be, mint amiről a V4NA írt. Azt is bedobták érvként, hogy a legnagyobb ukrán nagybirtokosok listáján sincs semmi izgalmas. Ezt a Kontra gyorsan megcáfolta:

bemutatták, hogy a dobogó legalsó fokán szereplő Mironivsky Hliboproduct (MHP) Ukraine vezetője egyértelműen Soros György embere. Sőt, most ennél is tovább mentek.

Mint kifejtik, az ukrán vezetés tudatosan játszotta át a washingtoni köröknek, illetve a Soros-érdekeltségeknek a szóban forgó területeket. Ahogy fentebb már említettük, három nagy nyertese van a privatizációnak. Ezek közül első ránézésre is a Monsanto tűnt a legérdekesebbnek, ami egy részletesebb utánanézés után igazolást is nyert. A mamutvállalatot több alkalommal is összefüggésbe hozták a spekuláns globális kábítószer-stratégiájával a hazai és a nemzetközi sajtóban. A Tűzfalcsoport tavaly decemberi cikkében arról írt, hogy

Soros György a gyógyszeripar és a Monsanto nevű amerikai eredetű multinacionális vállalat egyik legfontosabb részvényesévé vált.

„A Monsanto ott volt Soros kedvencei között” – számolt be róla az InvestorPlace nevű gazdasági lap 2017-ben.

Mint az írásból kiderült, az üzletember az első negyedévben vásárolta be magát a világ egyik vezető növényvédőszer- és vetőmaggyártójába, majd a második és harmadik negyedévben tovább növelte a pozícióját egészen 22,6 millió dollárig.

Egyébként 2015-ben arról szóltak a hírek, hogy Sorosnak 119 millió dollárja van a cégben.

Sőt, már 2010-ben rámozdult a jól tejelő vállalkozásra, befektető fedezeti alapján keresztül 897 813 Monsanto-részvényt vásárolt. Mindez pedig nem kevesebbet jelent, mint hogy ha közvetve is, de Soros György könyékig benne van a nagy ukrán földrablásban. Ez közel sem a véletlen műve, hiszen a privatizációt nem más készítette elő, mint a spekuláns egyik embere. Ezt hívják tökéletes összjátéknak.

Az elejétől ott voltak Soros emberei

2020 márciusában a Versia nevű orosz portál azt vette végig, hogy bár a felálló új ukrán kormány Soros embereinek eltávolítását ígérte, ez a gyakorlatban közel sem valósult meg. Példaként Timofej Milovanovot hozták fel, aki Zelenszkij 2019-es elnökválasztási győzelmét követően a gazdasági tárcát kapta, aminek a keretében a földpiaccal foglalkozott. Pár nappal a termőföld piacának megnyitásáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitáját megelőzően az átalakítani tervezett kormányban felajánlották neki a mezőgazdasági miniszteri tisztséget, de visszautasította azt.

Miután kikerült a kormányból, Milovanovot kinevezték a Soros-féle Újjászületés Alapítvány által támogatott Kijevi Közgazdasági Iskola elnökévé, később pedig visszatért a Pittsburghi Egyetemre. Az Újjászületés Alapítvánnyal egyébként korábbi cikkében foglalkozott a Kontra, megmutatva, az üzletember hogyan szerzett komoly befolyást Ukrajnában a szervezeten keresztül.

