Hatalmas károkat okoz a rendkívüli mértékű szárazság nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is. Délkelet-Angliában augusztus 12-től locsolási tilalmat vezettek be, és veszélyben van a folyók, tavak élővilága is. Ön szerint mit tehetnek Európa országai, hogy minimálisra szorítsák vissza a károk mértékét?

Ami fontos, az a víz megtartása. A szakértők szerint kevesebbszer esik egyre több eső. Láthattuk, hogy a napokban Párizsra özönvízszerű eső zúdult. Hirtelen van sok csapadék, és utána sokáig semmi sem, ezért fontos a víz megtartása, ami az öntözéshez és a mezőgazdasághoz is elengedhetetlen. Ezt vagy víztározókkal vagy más megoldásokkal lehet kezelni. Itthon a kormány már évek óta erdőket telepít, ami a jövőben ellensúlyozhatja a háborús energiaár-robbanás miatt megnövekedett tűzifaigényeket. Az erdősítés azért fontos, mert az erdő jobban megtartja a vizet.

A Taro, a Pó egyik mellékfolyója

Fotós: Stefano Nicoli / Forrás: NurPhoto via AFP

Miután bizonytalanná vált az olajvezetékek működése, hazánkban és a szomszédos országokban vasúti kapacitásokat kötnek le tengeri kikötők irányába. A Magyar Nemzet cikke szerint Németországban kormányrendelet szabályozza, hogy a vasúton elsőbbséget élveznek az olaj- és szénszállítmányok. A jövőben ez mennyiben változtathatja meg az európai gazdaságot és annak prioritásait?

Ez egy szükségmegoldás, amely nem új keletű. Erre azért van szükség, mert aszályos a Rajna, a Majna és a Duna is. Tartályhajón lehet szállítani a legjobban, de most is apad, így nem tudnak vízi úton annyi olajat szállítani, amennyit szeretnének. 2018-ban is volt egy nagyobb apadás a Rajnán, akkor sem lehetett szállítani rendesen a folyón, nem volt elég tartálykocsi. A németek csak harmadannyira tudják megpakolni a teherhajókat, mert nincs elég víz a folyómederben. Ez nagyon megdrágítja a szállítást, nem is éri meg, hiszen úton, vasúton, közúton nem lehet pótolni ezt a mennyiséget, mert a hajón lehet a legjobban és a legolcsóbban szállítani. Ez most komoly probléma Németországban, ezért próbálják meg az olajat és a szenet is szállítani, de ez csak átmeneti megoldás.

A Rajna a németországi Bonnál

Fotós: Thomas Banneyer / Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Látszódik ugyanakkor, hogy az európai szankciók nem működnek. Robert Habeck gazdasági miniszter korábban még azt mondta, hogy fel vannak készülve, és nem okoz gondot az orosz energia kiváltása, viszont látszódik, hogy okoz.

Mi a legaggasztóbb most az aszályhelyzet kapcsán?

Olaszországban a tavakba gyűlik a víz a hegyekből, és a tavakból nem engedik tovább. A gazdák kérik, hogy a kormány ezen változtasson, de azért nem teszik, mert így nemcsak a gazdák mennének tönkre, hanem a tavak menti idegenforgalom is. Szóval aggasztó a helyzet több európai országban is. Nálunk szó van arról, hogy Paks közelében kellene egy duzzasztót építeni, mert az erőmű hűtéséhez is elegendő vízre van szükség, és a Dél-Alföldet is el lehetne innen vízzel látni. Okosan kell tervezni, mert ha az őszi esőzéssel javul is a helyzet, nem tudjuk, évekkel később újra előfordul-e a mostanihoz hasonló szárazság. Az látszódik, hogy a magyar kormány maximálisan kiáll a magyar gazdatársadalom mellett, minden segítséget megad a meghozott intézkedésekkel. Extrém eset, hogy az olasz Pó folyó teljesen kiszáradt, a francia Loir is kiszáradt, és emberemlékezet óta nem volt ilyen. Drezdánál és Budapesten is kilátszódik az ínségszikla a vízből, és ilyenre nagyon régen nem volt példa. Budapesten pár éve volt már ilyen, de az Elbánál, Drezdában még ritkábban látszódik. Tehát nehéz a helyzet, amelyen majd az őszi csapadékos időjárás reméljük segíteni fog.