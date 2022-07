A levél szerint minderről Potocskáné május 26-án Budapesten, a Madal Caféban beszélt Gyöngyösivel, aki akkor még nem is volt a Jobbik elnöke. Potocskáné nagyon eltökélt lehetett a mandátumszerzést illetően, hiszen Molnár Enikő leveléből az is kiderül, nem a zaklatási botrányba keveredett Brenner volt az első, akinek az országgyűlési helyére pályázott: korábban Bencze János alkalmatlanságát tette szóvá Jakabnak, remélve, hogy neki is jut egy mandátum a frakcióban - írja a Magyar Nemzet.

Ismert, múlt héten a lap birtokába került egy levél, amelyet többek állítása szerint is Molnár Enikő, a Jobbik volt kabinetfőnöke írt a tagtársainak, közvetlenül azelőtt, hogy a párt frakciója leváltotta Jakab Pétert.

Ebben Molnár felidézi: a kudarcos választási szereplés után a mandátumukat elvesztett jobbikosok „magukból kikelve, mindenféle eszközzel igyekeztek visszaszerezni a parlamenti széküket”. „Elsőnek Szilágyi György kérte vissza Balassa Pétertől a mandátumát. Miután nem járt sikerrel, egyenesen Jakab Péterre igyekezett nyomást gyakorolni, hogy biztosítva legyen a helye. Ez is elbukott. Majd Potocskáné Kőrösi Anita tájékoztatta arról Jakab Pétert, hogy Bencze János alkalmatlan parlamenti képviselőnek, ezért megbeszéli vele, hogy adja át neki a mandátumát. [Jakab] Péter elmondta neki, hogy ő ilyet nem támogat, mert a vége az lesz, hogy a mandátumok folyamatosan cserélődni fognak” – olvasható a levélben, melyben Molnár a most napvilágra került, Brenner Kolomanra vonatkozó kényes sorokat is írta.

Brenner Koloman az ELTE Germanisztika Intézetének oktatója, de 2014 és 2017 között igazgatóhelyettese is volt. A Jobbikban jelenleg frakcióvezető-helyettes, tagja a törvényalkotási bizottságnak, míg a külügyi bizottságban alelnöki tisztséget tölt be.

A jobbikos képviselő állítólagos zaklatási botrányával kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste Borhy Lászlót, az ELTE rektorát, hogy megtudják, hány érintettje lehet az esetnek, illetve mikorra tehető a Jobbik volt kabinetfőnöke által említett zaklatási ügy.

A lap úgy tudja, Brenner Koloman ellen egyelőre nincs feljelentés sem az illetékes nyomozó ügyészségen, sem a rendőrségen, és ha érkezik is, az a Központi Nyomozó Főügyészségre kerül, mivel Brenner országgyűlési képviselő, és csak a mentelmi jogának kikérése, illetve kiadása után lehet nyomozást indítani.

A Magyar Nemzet emlékeztet: legutóbb a jobbikos Földi Istvánt egy szintén jobbikos nő azzal vádolta meg, hogy egy tavaly decemberi rendezvényen erőszakoskodott vele . V. Anita állítása szerint az ököritófülpösi disznóvágáson Földi István bezárta egy szobába, ahol megpróbálta megerőszakolni. Az ügyben a rendőrség nyomoz.

Borítókép: Az országgyűlési képviselő ellen még nem érkezett feljelentés (fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)