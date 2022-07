A miniszterelnök előadásai minden alkalommal az aktuálpolitikai fejleményekre koncentrálnak, de a Magyarországot körülvevő hatalmi, politikai és gazdasági tér változásaiból indulnak ki. Most sem volt ez másképp - írja elemzésében az Alapjogokért Központ. Megjegyzik: nagyot fordult a világ:

Orbán Viktor kiemelte, hogy 2019 óta a világ belépett a háborúk és a veszélyek évtizedébe, a nyugati civilizáció megrendíthetetlennek hitt tartóoszlopai pedig meggyengültek.

Utóbbi fejleményt már 3 éve előre jelezte a kormányfő, akkor a liberális politika miatti európai versenyképesség gyengülésére figyelmeztetett - olvasható az elemzésben.

Úgy folytatják, a miniszterelnök Tusványoson rögzítette, hogy a világpolitikai helyzet kedvezőtlen, Magyarország előtt pedig több kihívás áll egyidőben: az első helyen továbbra is a népesedés áll, amelyet a migráció és az európai lakosságcserére tett kísérlet követ, a harmadik embert próbáló veszélyt pedig a genderideológia nyugati térnyerése jelenti. A negyediket a háború, míg azt a kialakulóban lévő energiaválság követi. Szorosan ehhez illeszkedik az európai és nemzetközi gazdasági recesszió réme.

Az Alapjogokért Központ szerint

a kormányfő azonban kiutat, cselekvési tervet is hirdetett, a kormányzat stratégiai horizontját is rögzítette.

Orbán Viktor leszögezte, hogy 2024-ig – az amerikai elnökválasztásig – a béke létrejöttére nincs reális esély, az Európai Unió stratégiáját a konfliktus kezelésére pedig egy mind a négy kerekén defektet kapott autóéhoz hasonlította. Ezért az EU-nak új vízióra, Magyarországnak pedig a lokális sikerét garantáló lépésekre van szüksége, hogy kimaradjon a globális válságból. Mindehhez az kell, hogy kimaradjunk a háborúból is.

A miniszterelnök szerint több dologra kell koncentrálnunk: az Unióval meg kell állapodnunk, ahogy Kínával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Oroszországgal is. Bár Európát két részre osztotta a kormányfő – poszt-Nyugatra és Közép-Európára –, leszögezte, hogy nemzeti eszközeink megvannak a siker eléréséhez ezúttal is: van határvédelmünk, családalapú társadalmunk – mely építhet a jövőben is a rezsicsökkentés politikájára –, fejlődő hadiiparunk és hadseregünk, több lábon álló energiapolitikánk, technológiai fedezetünk, nyugatról és keletről is érkező külföldi tőkebefektetéseink, előnyt biztosító tranzitgazdaságunk, stabil politikai rendszerünk és szellemi muníciónk is - olvasható az Alapjogokért Központ elemzésében.

”Ráadásul mi jobbak, szorgalmasabbak, tehetségesebbek vagyunk annál, mint ahol most tartunk”- fogalmazott a kormányfő zárógondolatában, ami extra motivációt jelent, és a 2030-ra kitűzött céljaink elérését is segíti.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 23-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher